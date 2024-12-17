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泡茶比賽茶葉換茶包 大葉藥保系師生臨場應變抱回冠亞軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大葉大學第七度參加國際金執獎，首次挑戰泡茶包，榮獲小壺A組冠、亞軍等5個獎項。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大葉大學第七度參加國際金執獎，首次挑戰泡茶包，榮獲小壺A組冠、亞軍等5個獎項。記者簡慧珍／攝影

今年國際金執獎泡茶比賽首次改用茶包，大葉大學師生臨場應變，從平時茶葉用量、茶葉舒展時間換算茶包分量和沖泡時間，勇奪台灣小壺泡A組五項冠、亞、優勝及最佳指導獎，保持7年佳績的全勝紀錄。

高雄市玉泉茶協會主辦2024第七屆國際金執獎，共有來自日本、越南、中國、台灣等數百名茶藝選手角逐獎項，進行現場茶席佈置意境、茶道儀軌展演、以及茶湯風味滋味的評比。

大葉藥用植物與食品保健學系教授李世傑、副教授林芳儀、助理教授許文光、茶藝老師柯惠娟帶隊，到場後發現不是泡茶葉，而是茶包，許文光、林芳儀、校友茶藝師柯惠娟指導學生換算茶葉與茶包的沖泡分量、時間，加上學生發揮平常學到的沖泡技巧，大三粘怡涵獲大專組冠軍，碩士生林玉芳獲大專組亞軍，碩士生余雯琳獲社會組優勝，系上助理蕭媛之榮獲社會組優勝，許文光獲頒最佳指導獎。

粘怡涵表示，她今年10月中旬開始備賽，比賽規則是要連續泡3次風味必須一致的茶湯，起初覺得很困難且容易緊張，後來調整心情專心數秒上，這次換成茶包比照泡茶葉數秒，很高興第一次參賽就得到第一名。

助理教授許文光說，茶包分為扁平式、立體式，沖泡法和時間不同，今年比賽使用立體茶包，茶葉舒展空間受限，相同沖泡茶葉的水量，茶包和茶葉沖泡量為3包：9至11公克，沖泡時間必須比茶葉多20%至30%，如果使用扁平式細碎茶葉要改為一包茶包放進茶壺，像釣魚般上下幾次，茶葉味道釋放後拿起來不能再泡以免苦澀。

國際長、藥保系教授李世傑表示，大葉大學根據中部地區茶產業特色，設立符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，結合系列茶科學、茶文化課程與活動等實作學習，因有多元學習與實務訓練的平台，師生能在大型賽事脫穎而出，藥保系執行大學社會責任計畫推動茶藝文化向下扎根，校友許沛淳指導豐崙國小茶藝，豐崙參賽獲得第三名。

大葉大學 茶葉

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