淡江大學童軍團成立50年日本童軍來台共同慶祝

今年是台灣北部知名大學淡江大學創設淡江大學童軍團50周年慶，慶祝活動以「榮耀50永續前行」為主題，12月21日在新北市淡水淡江大學舉行慶祝活動，日本東京地區童軍團體重視台日童軍交流情誼，推派代表訪台，與淡江童軍團同慶50周年。

淡江大學參與中華民國童軍運動，有相當悠久歷史。民國62年9月，淡江資深女童軍團成立，向中華民國女童軍台灣省分會登記。民國63年12月26日，淡江學生繼續成立淡江羅浮群。民國64年3月資深女童軍團與羅浮群合併為淡江大學童軍團，迄今已有半世紀50年歷史。今年是淡江大學童軍團成立50周年，由淡江童軍團團友及家長募款成立的財團法人剛毅童軍文教基金會，也邁入成立第25年。

淡江大學童軍團在學校與淡水社區的支援協助下，50年來成長茁壯，穩定發展，積極參與國內外各項童軍活動，如今已是中華民國童軍總會及女童軍總會的重要成員。

12月21日淡江大學學生活動中心舉行慶祝大會，邀請淡江童軍團服務員、童軍伙伴、畢業團友及友團500餘人參加，日本童軍東京連盟副聯盟長入江生夫、理事長真山明夫，率領東京地區13位童軍領袖，來到台灣表達祝賀。已有百年歷史的淡江大學姐妹校日本明治大學童軍團，由團長田中裕彦帶領明治大3位羅浮訪台，參與慶祝活動。