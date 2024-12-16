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教育部全國計畫補助申請 高科大獲補助件數全國最多
國立高雄科技大學合併後專注人才教育，為實現「有意義的學習」主張，長年鼓勵校內教師申請教學實踐研究計畫，除校內競爭，也多次在教育部全國計畫補助中，拿下全國獲補助件數第一的大學，其中教學實踐研究績優計畫連2年奪冠。
倡議有意義的學習，高科大推動教學實踐研究，鼓勵教師將學術研究及產學合作題目導入課程當中，改變教材、教學環境以及教學方法，形成一套以教學實踐研究為核心的教學支持系統，不只為改善學習成效，也成為教師教學資源，引導教學專業提升。
教務長歐士輔表示，學習應是雙向的過程，也就是教學與學習兩端應該能夠有交流互動，使教與學的過程，能夠激盪出更多火花以及迴響，提高學習樂趣以及學習成效。
歐士輔指出，從教學方向出發，高科大定期於寒暑假期間舉辦「教學專業培育學程」，從教學設計、數位工具、AI應用到創新課程規畫，提供深度培訓課程，提升教師的教學專業與實踐能力，在各領域學有專精學者，仍需透過教學訓練，學習建構課程與實踐技巧，逐步傳遞專業知識給學生。
校長楊慶煜則強調，2023年教育部通過的教學實踐研究績優計畫共148件、73校，高科大獨占8件計畫，已經蟬聯2年全國績優計畫最多學校，這幫助學生在課程中獲得專業知識以及認識社會或產業需求，將課堂結合情境、將知識融入實踐課題中，就是「做中學、學中做」完美體現。
高科大除積極衝高產學量能，對教學重視已在校內形成教師積極解決教學現場問題的風氣，高科大連年在教學實踐研究計畫上的績優表現，也形成教師「教好書」、學生「好好學」的正向循環，重塑高等教育「重研究、也重教育」新形象，成為高教體系推動創新教學典範。
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