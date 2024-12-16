張忠謀台大開講 笑談年少時選擇到半導體公司工作的原因

台灣大學今日下午於綜合教學館2樓錢思亮紀念講堂舉辦椰林講座，邀請台積電創辦人張忠謀就「半導體生涯的教訓」發表演說，吸引超過500人參加。張忠謀分享自己人生有兩個重要決定，像是當年20幾歲、機械系畢業的他，之所以會到半導體公司工作的原因。

張忠謀在演說後接受媒體聯訪，分享他在演說時提到，人生中兩個重要的決定。第一個決定是在他麻省理工學院（MIT）博士考試落榜時，其實可以轉到別的學校繼續念博士，但他當時選擇不再繼續唸書、到外面去找工作。

第二個決定發生在他找工作的時候，張忠謀是機械系畢業，當時應徵上與機械密切相關的汽車公司工作，但薪水是一個月美金479元，另一個錄取他的半導體公司薪水則是美金480元。當時他雖然不在乎那一美元的差別，但想著既然面試時汽車公司表達對他的喜歡，應該可以至少再爭取多10元、20元的薪水。

不料，打電話過去後，公司很不客氣地表示從不調整薪水，要就來、不要也罷，20幾歲年少氣盛的他便不禮貌地想，「去你的吧」，最後到了半導體公司工作。

今日在台大的演講內容，一年前張忠謀也曾在麻省理工學院用英文講過，不過底下聽眾多是業界人士、校友，今日則大部分都是學生，也有不同的回饋。張忠謀分享，無論是半導體、AI領域都需要很多很多計算，計算已經變成獨立領域，麻省理工學院也有一個學院專攻計算，他認為這個領域是蠻寬的一條路。