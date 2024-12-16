快訊

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」律師曝家屬心聲

負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

興達海基虧損64億 中鋼集團工會要求經濟部負責

新制上路 ！這些大學迎來最長寒假 長度直追暑假

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為記者拍攝
照片為記者拍攝

台灣的大學多年來一直是每學期18周，但是國外只有16周，造成某些國際交流師生的不便。為了與國際學制接軌，台灣大學等5所大學已經開始實施一學期16周制，提早兩個星期放假，也意味著寒假變長了，有的學校甚至直追有兩個月的暑假。

從台大的113學年度行事曆可以發現，寒假從12月23日開始，下學期則是2月14日才開始，因為今年12月21日、22日是周六、日，而明年2月15日、16日也是周六、日，所以台大今年的寒假時間長達58天，這應該是大學寒假最長的一次。

目前已經開始實施16周的學校有台灣大學系統，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校。至於清華大學、陽明交通大學、台北大學、暨南國際大學則是2025年8月開始實施16周制。

政治大學與台灣藝術大學也在研擬跟進，台灣藝術大學這個學年已經先實施17、18兩周改成彈性上課、不到校。根據台藝大的行事曆，第17周是12月30日開始，連續兩周都是彈性上課，不必到校，下個學期則是2月17日才正式上課，今年實際不必到校上課的天數也長達49天。

聚傳媒

台灣大學 台灣藝術大學 寒假

延伸閱讀

10年沒出外景 曾國城：感受到「綜藝大集合」在地魅力

12強賽／奪冠瞬間和陳冠宇是分開哭 郭俊麟：吼～怎麼哭那麼嚴重

12強賽／「那張哭皺的臉」觸動羅德公關 陳冠宇感激日本球迷沒有忘記

12強賽／陳冠宇談參加3屆心態不同之處 曝中華隊奪冠關鍵

相關新聞

靜宜資訊學院全國10強 畢業專題競賽暨成果展評審肯定

獲2024「遠見」台灣最佳大學排行「資訊通訊科技」領域全國10強的靜宜資訊學院，舉辦第30屆「畢業專題競賽暨成果展」，資...

世新流行音樂人才賽爭鋒 學生展示多元曲風創作

世新大學舉辦流行音樂應用產業人才培育計畫競賽，共13組學生團隊帶來多元曲風創作，評審肯定學生作品的創意與專業度，發揮出與...

新制上路 ！這些大學迎來最長寒假 長度直追暑假

台灣的大學多年來一直是每學期18周，但是國外只有16周，造成某些國際交流師生的不便。為了與國際學制接軌，台灣大學等5所大學已經開始實施一學期16周制，提早兩個星期放假，也意味著寒假變長了，有的學校甚至

弘光科大教授研發促進糖尿病傷口癒合藥物 國際發明賽金牌

弘光科技大學食品科技系教授羅婉瑜的發明團隊，以創新產品「開發微小核醣核酸-200b藥物促進糖尿病傷口癒合」，榮獲2024...

指導教授／台大碩班生照三餐挨罵想休學 師生關係怎拿捏

一名台大研究生受不了指導教授經常打電話辱罵，長期失眠的他已準備休學。有些教授，一堆學生搶著找他指導，有人就不受學生喜愛，還有神明托夢指定的。指導教授和研究生之間，如何避免關係「走味」？有人直接「勸退」，有人從不「退貨」，背後考量出乎意料。

「英文比國文重要嗎」他曝大陸都用中文教材 網直言英文重要性

你認為英文和國文何者比較重要？一名男網友在Dcard以「英文比國文重要嗎」為題透露，他觀察到，現今許多自然組的頂尖大學科系學測不採計國文成績，採計英文成績，而絕大多數醫學系在分科測驗也不採計國文的成績，大學教育、工作環境也常使用英文，但是原PO有位同學在大陸讀大學，該位同學基礎學科的講義和習題，幾乎都是中文撰寫，而且發表期刊若用中文撰寫分數也高，不見得要以英文的形式。貼文一出，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。