新制上路 ！這些大學迎來最長寒假 長度直追暑假

台灣的大學多年來一直是每學期18周，但是國外只有16周，造成某些國際交流師生的不便。為了與國際學制接軌，台灣大學等5所大學已經開始實施一學期16周制，提早兩個星期放假，也意味著寒假變長了，有的學校甚至直追有兩個月的暑假。

從台大的113學年度行事曆可以發現，寒假從12月23日開始，下學期則是2月14日才開始，因為今年12月21日、22日是周六、日，而明年2月15日、16日也是周六、日，所以台大今年的寒假時間長達58天，這應該是大學寒假最長的一次。

目前已經開始實施16周的學校有台灣大學系統，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校。至於清華大學、陽明交通大學、台北大學、暨南國際大學則是2025年8月開始實施16周制。

政治大學與台灣藝術大學也在研擬跟進，台灣藝術大學這個學年已經先實施17、18兩周改成彈性上課、不到校。根據台藝大的行事曆，第17周是12月30日開始，連續兩周都是彈性上課，不必到校，下個學期則是2月17日才正式上課，今年實際不必到校上課的天數也長達49天。

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