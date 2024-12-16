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靜宜資訊學院全國10強 畢業專題競賽暨成果展評審肯定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜資訊學院每年成果展作品，皆以最新科技進行創新研發，並解決日常生活等相關議題為使命。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院每年成果展作品，皆以最新科技進行創新研發，並解決日常生活等相關議題為使命。圖／靜宜大學提供

獲2024「遠見」台灣最佳大學排行「資訊通訊科技」領域全國10強的靜宜資訊學院，舉辦第30屆「畢業專題競賽暨成果展」，資訊學院長劉國有指出，今年畢業專題在人工智慧(AI)議題浪潮帶動下，學生發揮AI跨域整合能力，創新的機械手臂、急救醫療、自動化送餐服務，貼近生活。

劉國有指出，靜宜民國70年成立資訊科學系，83年更名資訊管理學系，直到93年成立資訊學院，走過篳路藍縷、勇於繼往開來，「畢業專題競賽暨成果展」邁入第30年，學生從探索興趣出發、深入學習到完成專題，充分發揮AI技術的潛力。

劉國有表示，資訊學院每年成果展作品中，皆以當下最新科技進行創新研發，並解決日常生活等相關議題為使命，走在時代尖端與時俱進成就無數社會菁英；這也奠定靜宜資訊學院「以AI為本、創新為用」，掌握翻轉世界的關鍵所在。

靜宜資訊學院資訊管理學系、資訊工程學系及資訊傳播工程學系的畢業專題競賽，共分為「數位內容與互動遊戲類」、「人工智慧與系統整合類」、「物聯網與APP應用類」、「資訊應用與創新服務類」4組；擔任評審的愛迪斯科技公司總經理賴錦堂說，資訊學院3個系所的學生專長不同，參與競賽更呈現出有別於其他學校的創新模式。

台灣今年拿下世界12強棒球賽冠軍，在「數位內容與互動遊戲類」，資訊傳播工程學系學生即利用VR模擬棒球打擊，結合影像辨識矯正打擊姿勢，還導入AI深度學習演算法，針對打擊姿勢提供精確的評價與回饋，以「你的智能打擊教練」拿下第一；研發的技術能提高運動訓練的精確度，並符合政府推動的運動科學領域，表現亮眼。

賴錦堂說，有學生利用虛幻(Unreal)引擎結合AI，打造快速的遊戲開發平台，將遊戲製作模組化，讓非資訊系的學生也能創作遊戲；還有學生因喜歡虛擬偶像，一人一組打造VTUBER直播平台，避免錯過虛擬偶像的直播時間。靜宜資訊學院的畢業專題競賽，學生從興趣探索、深入學習到完成專題，甚至進一步商品化是全方位的學習模式。

另一亮眼作品，以人工智慧技術助力心肺復甦術(CPR)的普及與訓練效果提升，該作品結合人體姿勢辨識與生成式AI技術，即時監測使用者在壓胸過程中的姿勢、頻率、深度及循環；並提供個性化語音反饋，大幅提升學習者的訓練體驗與正確率。

也有學生利用人工智慧深度學習進行手語辨識，並搭配遊戲互動機制，為手語學習注入創新與趣味性，打破傳統手語學習的侷限，也展現對社會議題的關注及技術應用的多元化。

成果展中的創新機械手臂、急救醫療、自動化送餐服務等，貼近生活，也為智慧醫療提供更多可能。圖／靜宜大學提供
成果展中的創新機械手臂、急救醫療、自動化送餐服務等，貼近生活，也為智慧醫療提供更多可能。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院的畢業專題競賽，學生從興趣探索、深入學習到完成專題，還能商品化是全方位的學習模式。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院的畢業專題競賽，學生從興趣探索、深入學習到完成專題，還能商品化是全方位的學習模式。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題競賽暨成果展，高水準及完整度獲評審肯定。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題競賽暨成果展，高水準及完整度獲評審肯定。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題競賽暨成果展在人工智慧(AI)議題浪潮帶動下，學生發揮AI跨域整合能力。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題競賽暨成果展在人工智慧(AI)議題浪潮帶動下，學生發揮AI跨域整合能力。圖／靜宜大學提供

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