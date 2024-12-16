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世新流行音樂人才賽爭鋒 學生展示多元曲風創作

中央社／ 台北16日電
世新大學。圖／聯合報系資料照片
世新大學。圖／聯合報系資料照片

世新大學舉辦流行音樂應用產業人才培育計畫競賽，共13組學生團隊帶來多元曲風創作，評審肯定學生作品的創意與專業度，發揮出與業界接軌的能力和潛力。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新自10年前啟動「流行音樂應用產業人才培育計畫」，結合廣播電視電影系的「數位音樂製作」等系列課程，致力於培養具備詞曲創作、編曲製作及表演能力的全方位音樂人才，已培養多名活躍於音樂產業的校友，為學生提供追逐音樂夢的成功典範。

為展現學生在流行音樂創作教育上的實力，世新大學近日舉辦113學年「流行音樂應用產業人才培育計畫」競賽，共13組團隊、近70名學生參賽，此活動也為明年5月首度移師台北流行音樂中心舉辦的世新廣電系畢業製作音樂專輯展演揭開序幕。

13組學生團隊帶來涵蓋流行、嘻哈、重金屬等多元曲風的創作，最終由Rest團隊以細膩情感與動人旋律的流行歌曲「我知道你已經累了」奪得第1名；Focus則憑藉犀利歌詞與節奏感的嘻哈作品「Song No. 1」榮獲第2名；第3名由「老大不小」團隊以重金屬作品「局外人」獲選。

此次競賽的評審團陣容，包括金曲獎最佳編曲人與最佳樂團得主「佛跳牆」的鍵盤手吳貞儀（牙牙），以及知名音樂製作人張廷瑋。兩名評審一致肯定學生作品的創意與專業度，並認為世新學生在詞曲創作與表演細節上的用心，發揮出與業界接軌的能力和潛力。

世新大學流行音樂產業研發中心主任戚務蒖表示，學生在舞台上的表現令人欣慰，這些作品也展現其創作潛力與世新音樂教育的深厚底蘊。

世新大學廣電系主任葉基固提到，流行音樂應用學程是學生實現音樂夢的搖籃，希望學生都能找到自己的音樂定位，將創作能量帶到更大舞台。

世新大學 台北流行音樂中心 團隊

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