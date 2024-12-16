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陽明交大首名產創博士 研究提升IC產品可靠性

中央社／ 台北16日電

陽明交通大學於2021年成立全台第1所產學創新研究學院，今年成功培育出全國首名產創博士徐承煒，其博士論文主題有助於提升IC產品的可靠性，未來計劃到IC設計公司任職。

陽明交大今天發布新聞稿指出，隨著110年國家頒布「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，陽明交大於2021年成立全台第1所產學創新研究學院，並在今年成功培育出全國首名產創博士徐承煒，也象徵產學共創模式的具體實踐。

自陽明交通大學產學創新研究學院前瞻半導體研究所畢業的徐承煒表示，原本未計劃攻讀博士，但在碩班期間逐漸對研究主題產生興趣，加上指導教授柯明道鼓勵，最終選擇進入全新成立的產創學院，除了期待能與產業有更深連結，也因為有獎學金挹注，讓他無後顧之憂攻讀博士。

在攻讀博士期間，徐承煒參與多項產學合作專案，博士論文主題聚焦於特定應用積體電路的可靠度優化設計，特別鑽研靜電放電與栓鎖效應的防護技術，能提升IC產品的可靠性，並協助業界IC產品通過可靠度相關的檢測規格標準，提升IC產品的市場競爭力。

徐承煒也實際至合作公司現場，從實務端找問題，並透過學術理論探求與驗證為企業解決問題。徐承煒認為，這些寶貴經驗讓他的研究更貼近業界需求；畢業後也計劃進入IC設計公司，為半導體產品的可靠度把關，未來也希望能從產業界角度，持續推動產學共創。

徐承煒的指導教授柯明道提到，過去陽明交大與產業界就有很緊密的連結，但大多屬於單一實驗室或教授與個別公司間的專案型合作；創新條例讓企業願意挹注更多資源至學術端，從產學「合作」變成「共創」模式，為雙方創造更大價值。

陽明交大產學創新學院院長孫元成表示，首名產創博士的誕生，意味台灣在高端人才培育上的重要突破，產創學院從成立初期與7家企業合作，目前已有10家企業加入，未來希望吸引更多優秀師生加入，並透過與國內外企業的深度合作，為產業提供更多高階研發人才。

成功 陽明交大

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