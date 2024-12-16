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弘光科大教授研發促糖友傷口癒合藥 國際發明賽奪金

中央社／ 台中16日電

弘光科技大學食品科技系教授羅婉瑜發明團隊，歷時4年研發以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，能加速糖尿病友傷口癒合，獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌。

弘光科大今天發布新聞稿，羅婉瑜發明團隊以創新產品「開發微小核醣核酸-200b藥物促進糖尿病傷口癒合」，獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌。研究成果也獲得台灣發明專利。

弘光科大人寵健康照護產業總中心成員羅婉瑜，專長為微小核醣核酸應用、藥物傳遞及食品、化妝品、寵物用品相關動物試驗、功能性分析、細胞培養、免疫學等。

她指出，進行細胞動物實驗時，發現微小核醣核酸有抑制發炎效果，嘗試應用在藥物研發上，因糖尿病傷口癒合速度慢，病患出現傷口會比一般人容易遭受細菌感染，恐引起截肢、敗血症等現象。

羅婉瑜表示，團隊成功開發全球首款以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，不僅有效抑制傷口的發炎反應，還能促進膠原蛋白的生成與血管新生，加速傷口癒合，顯著降低截肢的風險，在臨床應用上具有重要價值。

她說，糖尿病足（DFU）傷口的高發病率與治療難度，長期困擾病患，這項發明能夠協助糖尿病患傷口癒合，年長病患可自行塗抹不易脫落的藥物凝膠，傷口照護更方便。

發明團隊成員包含中國醫藥大學附設醫院醫師王黃舟、研究助理辛芊慧、食品科技系烘焙科技組學生許薰之、李芷瑄，2學生主要是協助藥物凝膠凝結速度的測試。

團隊 截肢 糖尿病

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