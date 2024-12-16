弘光科大教授研發促進糖尿病傷口癒合藥物 國際發明賽金牌

弘光科技大學食品科技系教授羅婉瑜的發明團隊，以創新產品「開發微小核醣核酸-200b藥物促進糖尿病傷口癒合」，榮獲2024 PRIX EIFFEL法國艾菲爾國際發明競賽金牌；這項研究成果已獲得台灣發明專利，並發表於國際期刊。

羅婉瑜表示，歷時4年研發出全球首款以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，可加速糖尿病傷口癒合，台灣約有250萬名糖尿病患，未來上市的話可讓廣大病患族群得到更好的傷口照護。

羅婉瑜是弘光科大人寵健康照護產業總中心成員，專長為微小核醣核酸應用、藥物傳遞及食品、化妝品、寵物用品相關動物試驗、功能性分析、細胞培養、免疫學等；她說進行細胞動物實驗時，發現微小核醣核酸有抑制發炎效果，開始嘗試應用在藥物研發上，由於糖尿病傷口癒合速度慢，病患出現傷口會比一般人容易遭受細菌感染，可能引起截肢、敗血症等現象，所以決定以此為主要應用對象。

發明團隊成員包含中國醫藥大學附設醫院醫師王黃舟、研究助理辛芊慧、食品科技系烘焙科技組學生許薰之、李芷瑄，兩位學生協助藥物凝膠凝結速度的測試；學生說，依照老師的說明進行實驗測試，發掘出研究樂趣及成就感，得知參與的研究獲得國際發明競賽金牌，與有榮焉。

羅婉瑜表示，團隊成功開發全球首款以miR-200b為核心成分的糖尿病傷口治療藥物，這款藥物不僅能有效抑制傷口的發炎反應，還能促進膠原蛋白的生成與血管新生，加速傷口的癒合，顯著降低截肢的風險，臨床應用上具有重要價值。

糖尿病足（DFU）傷口的高發病率與治療難度，長期困擾病患，這項發明能夠協助糖尿病患傷口癒合，年長病患可以自行塗抹不易脫落的藥物凝膠，傷口照護更方便。