「英文比國文重要嗎」他曝大陸都用中文教材 網直言英文重要性

你認為英文和國文何者比較重要？一名男網友在Dcard以「英文比國文重要嗎」為題透露，他觀察到，現今許多自然組的頂尖大學科系學測不採計國文成績，而採計英文成績，絕大多數醫學系在分科測驗也不採計國文的成績，大學教育、工作環境也常使用英文，但是原PO有位同學在大陸讀大學，該位同學基礎學科的講義和習題，幾乎都是中文撰寫，而且發表期刊若用中文撰寫分數也高，不見得要以英文的形式。貼文一出，引起熱議。

有網友分享大陸釀酒系學生在紐西蘭學習的痛苦經驗，「中國也有些大學有釀酒科系，但它們也是像你說的大多是用中文，連葡萄品種名稱都有專門的中文名字，跟原文名稱八竿子打不著的那種。 結果我在紐西蘭進修釀酒碩的時候，同期的中國同學讀得超痛苦，換成原文對他們來說變得根本像是完全沒接觸過這個產業一樣」。

對於大陸的大學是否採用中文教材，網友的認知也不同，「對對，大陸的課本真的是中文，這點一般理組科系的學生會覺得不可思議」、「你說的中國學校是哪間？我唸清北的牙醫親姐跟親戚怎麼都是用英文？只有讀政法法律系的是用中文，甚至國際法也還是得看原文」。

有人指出英文的重要性，「英文沒考好根本沒人權好嗎」、「醫生連打病歷都是用英文，沒辦法，一定要英文」、「如果你只想跟中國來往，學中文沒問題，但如果你想跟國際來往，學英文，畢竟目前還是英文為主流」；有人則認為學好英文能帶來便利，「當你讀到專業科目發現一堆課本、一堆reference（參考書）只有英文的時候，就知道英文多重要了，醫術先進的國家基本都是英文為主，不用英文根本無法。英文學測只是一般閱讀打底，要是沒培養起來根本沒辦法讀paper」、「因為英文打字不用選字，方便多了」。