快訊

羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

00878是信仰…其他高股息ETF無不好卻獨愛它！ 存股哥：4年以來從沒讓我失望

睡10分鐘就能恢復精神？美急診醫教你學海豹部隊用1姿勢午睡

「英文比國文重要嗎」他曝大陸都用中文教材 網直言英文重要性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友觀察到台灣現今許多自然組科系學測不採計國文成績，只採計英文成績，但也質疑英文的重要性，圖為學測示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名男網友觀察到台灣現今許多自然組科系學測不採計國文成績，只採計英文成績，但也質疑英文的重要性，圖為學測示意圖。圖／聯合報系資料照片

你認為英文國文何者比較重要？一名男網友在Dcard以「英文比國文重要嗎」為題透露，他觀察到，現今許多自然組的頂尖大學科系學測不採計國文成績，而採計英文成績，絕大多數醫學系在分科測驗也不採計國文的成績，大學教育、工作環境也常使用英文，但是原PO有位同學在大陸讀大學，該位同學基礎學科的講義和習題，幾乎都是中文撰寫，而且發表期刊若用中文撰寫分數也高，不見得要以英文的形式。貼文一出，引起熱議。

有網友分享大陸釀酒系學生在紐西蘭學習的痛苦經驗，「中國也有些大學有釀酒科系，但它們也是像你說的大多是用中文，連葡萄品種名稱都有專門的中文名字，跟原文名稱八竿子打不著的那種。 結果我在紐西蘭進修釀酒碩的時候，同期的中國同學讀得超痛苦，換成原文對他們來說變得根本像是完全沒接觸過這個產業一樣」。

對於大陸的大學是否採用中文教材，網友的認知也不同，「對對，大陸的課本真的是中文，這點一般理組科系的學生會覺得不可思議」、「你說的中國學校是哪間？我唸清北的牙醫親姐跟親戚怎麼都是用英文？只有讀政法法律系的是用中文，甚至國際法也還是得看原文」。

有人指出英文的重要性，「英文沒考好根本沒人權好嗎」、「醫生連打病歷都是用英文，沒辦法，一定要英文」、「如果你只想跟中國來往，學中文沒問題，但如果你想跟國際來往，學英文，畢竟目前還是英文為主流」；有人則認為學好英文能帶來便利，「當你讀到專業科目發現一堆課本、一堆reference（參考書）只有英文的時候，就知道英文多重要了，醫術先進的國家基本都是英文為主，不用英文根本無法。英文學測只是一般閱讀打底，要是沒培養起來根本沒辦法讀paper」、「因為英文打字不用選字，方便多了」。

中國人 中文 國文 英文 英文科

延伸閱讀

共同社：日本外相擬25日訪陸 與大陸外長王毅會談

整理包／114年學測倒數！重要試務日期總整理 考程、歷屆五標一次看

高鐵自由座「上廁所＝放棄座位」？她曬與客服對話紀錄 網傻眼：單人沒人權

二技統測受理報名 考場全面開放冷氣應試

相關新聞

最多58天！台大等5校學生23日開始放寒假 創最早放假紀錄

目前已有8所大學採16周授課，因此包含國立台灣大學在內，本學期較早開學且實施16周課程的5所大專校院，將創下最早放寒假紀...

「英文比國文重要嗎」他曝大陸都用中文教材 網直言英文重要性

你認為英文和國文何者比較重要？一名男網友在Dcard以「英文比國文重要嗎」為題透露，他觀察到，現今許多自然組的頂尖大學科系學測不採計國文成績，採計英文成績，而絕大多數醫學系在分科測驗也不採計國文的成績，大學教育、工作環境也常使用英文，但是原PO有位同學在大陸讀大學，該位同學基礎學科的講義和習題，幾乎都是中文撰寫，而且發表期刊若用中文撰寫分數也高，不見得要以英文的形式。貼文一出，引起熱議。

全國租稅達人爭霸賽 大仁科大拿下冠軍跌破大家眼鏡

財政部中區國稅局舉辦「全國租稅達人爭霸賽」有54所大專院校，組成561隊、1683名學生參賽，大仁科技大學藥學系及社工系...

指導教授／解聘判決二度翻盤 指導研究生是教學義務？

任職於國立大學的林姓助理教授，遭校方以違反聘約情節重大解聘，理由之一是他10年僅指導2名碩士生，僅參與系內3場學位論文口試。林師不服提起行政訴訟，竟兩度逆轉，判決結果為何天差地別？指導研究生是否為教學義務，更引發討論，台大資深教授認為，要看清況。

靠創作走過喪父及霸凌 獲宜蘭羅許獎學金

政大二年級生陳廷國中時喪父，在校遭霸凌，人生陷入谷底時在老師倪薇淳鼓勵下拿起筆，走訪亡父故鄉南方澳漁港寫下系列故事，先獲...

喪父少年拾筆寫出人生新篇章 政大陳廷獲羅許獎學金

世事無常，但變故也是轉機，就讀政治大學二年級的陳廷，對這句話深有體會。他國中喪父，在校遭到霸凌，徘徊人生谷底，在老師的鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。