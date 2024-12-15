最多58天！台大等5校學生23日開始放寒假 創最早放假紀錄

目前已有8所大學採16周授課，因此包含國立台灣大學在內，本學期較早開學且實施16周課程的5所大專校院，將創下最早放寒假紀錄，12月23日就可以開始放寒假，寒假若再加計前後例假日將高達58天。

根據教育部資料，目前台灣大學、國立台北大學、國立台灣師範大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中興大學、國立暨南國際大學及國立台灣科技大學等共8所學校，課程得於16周內完成。

其中，台灣大學、台灣師範大學、清華大學、陽明交通大學、台灣科技大學等5所學校，113學年度上學期從9月首周就開始上課，因此在下周期末考試結束後，學期就會在20日結束、23日開始放寒假，國際生、交換生也能返家過節。

台北大學、中興大學、暨南大學等3校，則是從9月第二周開始上課，課程可在12月23日當周開始期末考，寒假最快要到12月30日才開始，學生剛好趕上跨年。

教育部表示，因學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過。學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16周內完成。