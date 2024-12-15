全國租稅達人爭霸賽 大仁科大拿下冠軍跌破大家眼鏡

財政部中區國稅局舉辦「全國租稅達人爭霸賽」有54所大專院校，組成561隊、1683名學生參賽，大仁科技大學藥學系及社工系3名同學組隊拿下第一名，她們不是商管背景學生，出乎意料，其實她們下足功夫研讀稅法，也從中發現稅法與生活連結。

大仁科技大學藥學系一年級林嘉敏、社工系一年級梁玉倫、辛采臻，組隊參加租稅達人競賽，她們笑說，一開始參賽其實是為了的參加獎禮券，沒想到竟一路過關斬將拿到冠軍，直呼超意外。

三人沒有商科背景，為準備比賽做足功課，9月底報名，10月初賽，11月中比決賽，題庫共400題，現場拚手速、拚反應力，還有題庫中沒有的隱形題。林嘉敏說，三人分工，將四百題題庫讀完，研讀題庫時，她找出法條，理解法條的脈絡，為什麼會這樣規範，還做足滿滿筆記。

梁玉倫說，她將研讀題庫的筆記整理，善用軟體，將筆記變成語音檔，利用打工時間聽，善用聽覺記憶，若一直看文字會很膩。辛采臻說，她將題庫熟讀，認識稅法，這些都是以前較不常接觸。

準備比賽期間，正值學校期中考，三人考完試後，利用假日讀題庫，林嘉敏說，從題庫中研讀稅法，包括稅務稽徵法、房地合一稅、財產法規等，比賽當天準備到凌晨兩點，睡到五點又起來繼續讀，真的很緊張，幾乎沒什麼睡。

獲勝關鍵，她們說，在於複選題、隱形題，隱形題是題庫中所沒有，複選題計分是雙倍，比賽過程中可以看到自己排名、分數，「真的很緊張」。獲冠軍有3萬6000元現金，三人平分。

三人說，了解稅法後才發現與生活息息相關，像是雲端發票，還有各種稅要注意期限，也會提醒家人繳稅注意事項，遲繳稅可能還會面臨罰則等。

南區國稅局屏東分局長簡清源到校貼紅榜，簡清源說，學生表現讓人驚豔，400題的題庫包含各項稅目，國稅局的人員辦理稅時都是單一稅目，若不是辦其他種稅目，也不見得都能答對。