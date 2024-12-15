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靠創作走過喪父及霸凌 獲宜蘭羅許獎學金

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
政大二年級生陳廷國中喪父且曾遭霸凌，在良師倪薇淳鼓勵下，拾筆書寫亡父故鄉南方澳的故事，且投身公共事務，將人生歷練化為動力。記者陳敬丰／攝影
政大二年級生陳廷國中喪父且曾遭霸凌，在良師倪薇淳鼓勵下，拾筆書寫亡父故鄉南方澳的故事，且投身公共事務，將人生歷練化為動力。記者陳敬丰／攝影

政大二年級生陳廷國中時喪父，在校遭霸凌，人生陷入谷底時在老師倪薇淳鼓勵下拿起筆，走訪亡父故鄉南方澳漁港寫下系列故事，先獲蘭陽少年文學獎，再投身公共服務，如今再獲宜蘭羅許基金會獎學金，擺脫過去的陰影，也更能專注學業與生活。

陳廷高中時就辦許多講座，17歲擔任台大社會系研究助理，後來考上政大教育系，雙修法律系，希望成為律師，專攻兒少服務與家庭案件或研究相關政策。

雖在家住羅東，陳廷父母故鄉都是宜蘭蘇澳，小時候父親告訴他許多南方澳漁港故事，印象深刻，但國中時父親罹患精神疾病，導致夫妻離異，在陳廷國二那年過世，且留下大筆債務。

經濟負擔和精神衝擊，是年僅14歲的陳廷不可承受之痛，當時在學校也遭同學霸凌，他在人生低潮時，國文老師倪薇淳鼓勵他寫作、創作，陳廷想起父親說過的故事，走訪南方澳蒐集資料，寫成系列報導，獲蘭陽少年文學獎。

「我並不覺得自己可憐，因為失去的同時，也得到許多、學到許多。」陳廷說，很多人問他為何家庭辛苦還要參與公共事務？正是因為這樣的出身，讓他想要改變這些事。

羅許基金會羅東博愛醫院表示，清寒獎助學金每學期頒發一次，今年邁入第13年，分別頒給15名大專院校學生與20名高中職學生，大專組每人2萬元，高中職組1萬元。

人生 南方澳 羅東

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