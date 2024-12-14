喪父少年拾筆寫出人生新篇章 政大陳廷獲羅許獎學金

世事無常，但變故也是轉機，就讀政治大學二年級的陳廷，對這句話深有體會。他國中喪父，在校遭到霸凌，徘徊人生谷底，在老師的鼓勵下拿起筆，替亡父寫出一篇篇老家的故事，又創辦刊物、投身公民行動，今獲羅東博愛醫院獎學金。

陳廷的父母都來自宜蘭蘇澳，父親告訴他許多南方澳的故事，雖然全家住在羅東，漁港的印象深深留在童年回憶中；好景不常，國中時父親突然出現不少反常舉動，被診斷出精神疾病，也導致夫妻離異，最後在陳廷國二那年永遠離開家人，留下大筆債務。

除了經濟負擔，精神的衝擊更是不可承受之重。「當時正是動盪的年紀，我在學校狀況也不好，遭到同學霸凌」，14歲的陳廷走入人生低潮，卻也在黑暗中看到光亮；國文老師倪薇淳鼓勵他創作，陳廷想起父親說過的漁港故事，實地走進南方澳蒐集資料，寫成一篇篇報導文學，獲得蘭陽少年文學獎。

「我並不覺得自己可憐。」陳廷堅定地說，從喪父到拾筆，後來更是創辦刊物、發起人文社會工作坊，他在失去的同時，也得到許多、學到許多；很多人問他，為何家庭辛苦還要參與公共事務？「正是因為這樣的出身，讓我想要改變這些事情，是來自生命經驗的動力。」

陳廷高中時舉辦許多講座，認識台灣大學的教授，17歲那年到台大社會系擔任研究助理，後考上政大教育系，雙修法律系，希望成為律師，專攻兒少服務與家庭案件，或是研究相關政策；他也感謝羅許基金會頒發獎學金，減輕不少壓力，能更投入學業與生活。