大學短期專任職 不適用教師法、勞基法

近年私立大專校院多用「短期專任」包裝專案教職，國立東華大學法律系教授張鑫隆指出，傳統認知上的專任職都是編制內且非短期，稱短期專任確實可能混淆。且說穿了，該職務其實就是編制外的短期專案人員，學校只是想避開讓人反感的專案二字。提醒應徵者，短期專任不像真正的專任職受教師法保障，亦不適用勞基法，處在法律保障的灰色地帶。

張鑫隆指出，根據現有的實施原則，專案教師聘期由學校訂定，最長不超過兩年，但時間屆滿可不要就不要；聘期一年以上應辦理評鑑作為再聘參考，但也是可參考可不參考。

張鑫隆指出，曾經聽聞某私立大學校長直接在會議上表示，編制內專任教師過度享受教師法保護都「叫不動」，學校要發展但大家都沒作為，而專案教師非常認真，為了盼來年續聘都「特別乖」。專案教師一直以來就是開了巧門讓學校壓榨人力，若要遏止歪風，其實都讓專案教師受用勞基法即可。

私校工會理事長吳忠春說，私校為顧面子不想專案教師比例太高，變出了短期專任名稱，教育部曾表態要逐年減少專案教師比例，但目前公、私立大專校院專案人力仍居高不下，沒有規範也沒有罰則，實不可取。

但一不具名的博士後表示，主要還是有些學科專任職太少，加上學科劃分細，不易找到專業完全對應的理想職務，又近年專任教師徵聘還要求具備全英語授課等條件，工作不一定好找。

但該名博士後也說，不少私校短期專任是發給全薪，以全薪、11學分為例，還是會比到處兼課湊11學分領得多，畢竟兼課只能算鐘點費。比起到處奔波，待在一間學校雖是接受短聘期，但至少不會這麼累，若符合教育部規定願意嘗試。