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大學徵「短期專任」教師 疑掛羊頭賣狗肉

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
近日有私立大學刊登徵才啟事，徵「短期專任」助理教授，遭質疑恐是掛羊頭賣狗肉。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
近日有私立大學刊登徵才啟事，徵「短期專任」助理教授，遭質疑恐是掛羊頭賣狗肉。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部大專教師人才網近日有私立大學刊登徵才啟事，欲徵「短期專任」助理教授，但短期和專任概念互斥，學界質疑職務非實質意義上的專任教職，恐是掛羊頭賣狗肉。教育團體指出，該職務就是編制外專案教師，有專任的限制卻無專任的保障，只是體現了教職勞動條件惡化。

大學專任教師依教師法進用、屬編制內人員，聘期久任，為求教學彈性，大學亦可用校務基金，進用短期聘任的編制外專案人員。不過相較於專任教師適用教師法，專案教師卻不受勞基法、教師法保障，儘管教育部已在前年制定進用規則，要求專任教師與專案教師「同工同酬」，但仍有不少學校的專案教師授課時數遠超過專任教師。

為此，教育部也設立「上限令」，要求學校逐年降低專案比率。不過據了解，近年不少大學改成聘「短期專任」師，例如實踐、東海大學等校，多設有所謂「短期專任職」，雖號稱「專任」，但聘期僅有一學期至二學年不等。

高教工會研究員陳柏謙直言，「短期加上專任的概念本身就不對。」該職務其實就是編制外的專案教師，而且綜觀學校短期專任教師辦理原則，每周授課時數固定、需留校五日，非經同意不得於校外兼課，但聘期卻以一學期或一學年為原則，形同短期契約工，卻用非常嚴格的規定綁定受僱者。

陳柏謙強調，教學研究職務是常態性需求就沒有理由用專案綁定，現在學校作法更誇張，冠上專任卻非實質意義上的專任，有專任的限制卻無專任保障，只體現了勞動惡化。

一名私立大學教授也直言，稱短期專任，但實際是專案，「就像太陽餅裡沒有太陽的冷笑話。」再者，考慮該類短期工作者多會到處兼課，但勞動契約又將受僱者綁定，只去一個學期，卻必須把先前所有兼課都辭掉，一學期後要重新找兼課恐是不划算。

中原大學教務長皮世明表示，對學校而言，過去曾有教師受聘後才發現不適合，但依教師法很難要求其離開，若用專案缺聘用，才不會綁太死。但很多老師看到專案兩字覺得沒保障，於是人事單位得創造些「新名詞」，但只要私校有能力，還是得開出真正的專任缺才有利徵才。

教育部回應，專案教師聘期學校自行訂定，起訖日期依契約約定最長不超過二年。學校若以短期專任名義聘任教師，此非編制內專任教師，但人數及比率皆會納入各年統計，確認學校是否逐年減少專案教師。

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