快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

外國大學生參訪竹縣義民中學 交流客家文化與異國文化

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
來自印度的大學生首次體驗客家擂茶活動，認識台灣的在地傳統文化。圖／義民中學提供
來自印度的大學生首次體驗客家擂茶活動，認識台灣的在地傳統文化。圖／義民中學提供

為了讓更多國際學生認識台灣在地文化，清華大學與中央大學國際學生透過教育部大手牽小手計畫，日前到新竹縣義民中學文化交流，來自各國的學生更首次體驗客家擂茶，認識客家的茶葉文化，也分享各國不同的風土民情讓義民中學的學生認識，希望讓高中生們對世界抱持好奇心。

教務主任胡修瑀表示，不只是希望透過來自大學的國際學生與高中生們跨文化活動交流、也希望讓學生在增進國際視野的同時，更深刻體會本土文化的價值。國際事務組長呂心茹指出，期望透過文化交流建立理解與友誼的橋梁。

教育部大手牽小手計畫是期望提升台灣學生全球移動力，媒合國內大專院校外籍學生至高中交流，拓展台灣高中生的國際視野、提升國際交流經驗，並促進語言與文化交流，也提高大學外籍生對在地文化的認識及認同，並藉由不同文化背景的外籍生進入高中校園，提供外語交流環境，刺激高中生學習外語動機。

義民中學11月27日邀請來自清華大學與中央大學的多國國際學生，來自波蘭、蒙古、印度、瑞典、德國、法國、祕魯及印尼等國，透過簡報展示、演講及互動QA，介紹他們國家的歷史文化、節慶習俗與日常生活，其中波蘭的傳統舞蹈、印度的色彩節慶、瑞典的極光故事等主題，都讓義民中學的學生留下深刻印象。

義民中學也準備客家文化特色體驗給各國大學生，藉由客家擂茶製作，讓國際學生認識從碾磨茶葉到調配堅果的過程，感受客家文化的純樸與用心，學校還安排油桐花藝術彩繪，讓國際大學生與義民高中生們合作彩繪作品。

來自中央大學的瑞典、德國、法國、印尼、印度等國國際生，到義民中學與高中生文化交流。圖／義民中學提供
來自中央大學的瑞典、德國、法國、印尼、印度等國國際生，到義民中學與高中生文化交流。圖／義民中學提供

客家文化 波蘭 義民中學

延伸閱讀

新北土城客家特色景觀公園啟用 融入油桐花裝飾

「蹲點．台灣」建立世代連結 大學生利用科技傳承社區文化

網購衣服表演後全退貨！電商發文釀網暴 大學生急道歉：年齡還小

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折優惠列車」 12日凌晨開放搶票

相關新聞

外國大學生參訪竹縣義民中學 交流客家文化與異國文化

為了讓更多國際學生認識台灣在地文化，清華大學與中央大學國際學生透過教育部大手牽小手計畫，日前到新竹縣義民中學文化交流，來...

台科大竹北校區荒煙蔓草如廢墟 地方喊話盡快復工

台灣大學竹北校區今天宣布推動新的開發計畫，讓閒置已久的校地終於看到希望，同樣位於竹北市中心的台灣科技大學竹北校區，大樓才...

雲科大棒球場啟用大專聯賽進行中 教育部：將增經費改善棒球環境

受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用，中華隊投手江...

校長卸任前留三大禮 雲林科技大學產學合作可望重大突破

雲林科技大學今天舉辦棒球場整建啟用、未來科技應用大樓新建及校園通學步道改善等3項校內重大建設慶祝典禮，校長楊能舒明年一月...

IFBA國際交流餐飲大賽 南應大餐飲系囊括總冠軍3金1銀10銅

台南應用科大餐飲系副教授蔡振蒼與葉俊廷、助理教授鄭傑夫指導咖啡、餐服、調酒培訓隊學生參加「2024 IFBA 國際交流暨...

影／Taiwan tech hub掛牌 台大竹北校區推創新創業計畫

台灣大學竹北校區設立「Taiwan tech hub」北部辦公室，推動新型創新創業計畫，並宣布將分階段投入18億元興建多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。