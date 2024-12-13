外國大學生參訪竹縣義民中學 交流客家文化與異國文化
為了讓更多國際學生認識台灣在地文化，清華大學與中央大學國際學生透過教育部大手牽小手計畫，日前到新竹縣義民中學文化交流，來自各國的學生更首次體驗客家擂茶，認識客家的茶葉文化，也分享各國不同的風土民情讓義民中學的學生認識，希望讓高中生們對世界抱持好奇心。
教務主任胡修瑀表示，不只是希望透過來自大學的國際學生與高中生們跨文化活動交流、也希望讓學生在增進國際視野的同時，更深刻體會本土文化的價值。國際事務組長呂心茹指出，期望透過文化交流建立理解與友誼的橋梁。
教育部大手牽小手計畫是期望提升台灣學生全球移動力，媒合國內大專院校外籍學生至高中交流，拓展台灣高中生的國際視野、提升國際交流經驗，並促進語言與文化交流，也提高大學外籍生對在地文化的認識及認同，並藉由不同文化背景的外籍生進入高中校園，提供外語交流環境，刺激高中生學習外語動機。
義民中學11月27日邀請來自清華大學與中央大學的多國國際學生，來自波蘭、蒙古、印度、瑞典、德國、法國、祕魯及印尼等國，透過簡報展示、演講及互動QA，介紹他們國家的歷史文化、節慶習俗與日常生活，其中波蘭的傳統舞蹈、印度的色彩節慶、瑞典的極光故事等主題，都讓義民中學的學生留下深刻印象。
義民中學也準備客家文化特色體驗給各國大學生，藉由客家擂茶製作，讓國際學生認識從碾磨茶葉到調配堅果的過程，感受客家文化的純樸與用心，學校還安排油桐花藝術彩繪，讓國際大學生與義民高中生們合作彩繪作品。
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