台科大竹北校區荒煙蔓草如廢墟 地方喊話盡快復工

台灣大學竹北校區今天宣布推動新的開發計畫，讓閒置已久的校地終於看到希望，同樣位於竹北市中心的台灣科技大學竹北校區，大樓才蓋到一半，卻因為廠商跑路而停擺，呈現一片荒煙蔓草、爛尾之景，地方民代都呼籲台科大應盡快施工，別讓竹北的精華土地被白白浪費。

台科大今年8月曾宣布加碼經費拚復工，因竹北校區的國際書院大樓及先進產學中心新建工程在疫情期間，遭遇營建成本大漲，承包商無法履約，校方只能終止契約，並重啟招標，曾希望復工後能趕在2026年底前完工。

記者實地走訪台科大竹北校區，除了2017年啟用的前瞻研發中心，另有國際書院大樓及先進產學中心2棟大樓工程進行到一半，但校區被圍籬圍起，沒有施工跡象，已長滿樹木雜草，就連興建中包滿鷹架的大樓都宛如爛尾樓，豎立在樹林當中。

當地中崙里里長李金對表示，台科大2020年宣布要在竹北校區蓋新校舍時，地方都很期待，無奈遇到廠商跑路、工程被迫停工多年，居民都很希望台科大能盡快蓋好，而台科大也一直向地方承諾今年會復工，畢竟地方也不希望台科大竹北校區繼續呈現這樣的狀態下去，都渴望台科大能照之前的承諾，帶來大量國際學生，讓當地成為大學城，帶動周邊活絡。

「就怕把台科大罵跑了」新竹縣議員吳旭智表示，地方並不想批評台科大，但台科大的進度確實不符民眾期待，如今台大竹北校區已經宣布新計畫，希望台科大也能有具體的進度與作為，同時新竹縣政府也應該肩負帶動地方發展角色的責任，敦促台科大復工，否則難保台科大在各種現實考量下，再過3、5年都難有具體進展。