校長卸任前留三大禮 雲林科技大學產學合作可望重大突破

雲林科技大學今天舉辦棒球場整建啟用、未來科技應用大樓新建及校園通學步道改善等3項校內重大建設慶祝典禮，校長楊能舒明年一月將退休卸任，這也是他留給學校的3項大禮。他表示，不只校園環境優化，未來科技應用大樓將成為國內人才培育與產業對接的重要基地，帶領學校迎向下一里程碑。

教育部次長林騰蛟、技職司長楊玉惠、雲林縣長張麗善、雲林縣交通工務局長汪令堯、文觀處長陳璧君等人今天參加雲科大重大建設啟用剪綵，即將竣工的未來科技應用大樓斥資5.7億元打造，為地下一層、地上7層建築，建坪4千坪，與產學研大樓緊鄰，未來將作為大型產學研究空間，包括電動車、智慧機械研發。

楊能舒表示，兩棟大樓結合起來，將成為雲科大產學合作的重要基地，不但可以承接教育部人才培育的基地，同時也是雲科大面對產業界的重要根據地，可望在產學合作有重大突破。

張麗善感佩楊能舒在卸任前展現魄力完成校內3項重大建設，其中之一臨台三線校園周邊步道改善是與縣府合作的計畫，可確保學生上下課安全，提供雲林縣民舒適及安全的步行環境，她也希望未來雲林擘畫的九大產業園區跟雲科大、虎科大繼續合作，培育人才、留住人才，讓雲林孩子不要再外漂。