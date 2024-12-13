IFBA國際交流餐飲大賽 南應大餐飲系囊括總冠軍3金1銀10銅
台南應用科大餐飲系副教授蔡振蒼與葉俊廷、助理教授鄭傑夫指導咖啡、餐服、調酒培訓隊學生參加「2024 IFBA 國際交流暨餐飲大賽」，囊括總冠軍、3金1銀10銅佳績。
鄭宇盛、蔡振蒼、蔡至洋參加手沖咖啡競賽，共贏得1總冠軍2金1銅。鄭宇盛成績為單場積分最高，個人獨得金牌還榮獲「總冠軍」最高榮譽。
國際餐飲組織IFBA今年首次在台灣舉辦比賽，全台25所高中職、18所大專院校及409位職業組選手同台競技，角逐各項餐飲競賽大獎，是餐飲界的年度盛事。
徐子芯、沈亞墀、鄭宸光在職業大專傳統調酒組贏得1金2銅。徐子芯高中時沒受過調酒訓練，就讀餐飲系後加入調酒培訓隊，認真學習調酒技術及口感練習，之前參加第9屆玉山竹葉青盃全國餐飲大賽就贏得銅牌，這次在總決賽台上充分展現個人自信且流暢解說能力，贏得金牌。
這次比賽職業大專組開放社會人士參賽，指導老師蔡振蒼也報名職業大專手沖咖啡比賽，以純熟技巧完美表現出咖啡豆的特色風味口感，在來自17所大學27位參賽選手中勝出，贏得金牌。
餐飲系主任蘇宏文表示，餐飲系致力深耕專業人才培育，除強化實務教學，落實適性揚才目標並成立烘焙、西餐、餐服、飲調、中餐及蔬果雕刻等專業技藝培訓隊，由金牌教師利用課餘時間，針對學生興趣才情指導，師生團隊參加國內外各項餐飲廚藝競賽成績斐然，不僅獲獎無數，更培育出多位的金牌學生，卓越教學成果深獲產業界高度肯定。
楊正宏校長表示，參加IFBA大賽不僅精進個人廚藝技能，也提升學校在國際餐飲舞台能見度，將持續挹注經費充實專業設備，落實培育餐飲產品設計開發與經營管理專業人才目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言