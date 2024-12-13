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煞車粉塵歐盟關注 中央大學生集塵系統摘環部大獎

中央社／ 台北13日電

環境部攜手教育部舉辦第5屆「空品競賽」今天頒獎，中央大學學生發現歐盟已在關注煞車粉塵問題，投入研發平價收集粉塵系統摘特優，潛力大。環境部次長沈志修說，願助市場化。

環境部今天舉辦第5屆「2024空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮，鼓勵高中、大專生善用知識、付出行動並創意提案，以上2組特優各1名、優等2名、佳作3名，依序可獲得新台幣5萬元、3萬元及1.5萬元獎金。

這次大專組特優由中央大學機械工程學系魏廷睿、林長毅、許郁翔組成的團隊GRAKE摘下特優獎。魏廷睿說，他們在歐盟官網看到已在關注車輛煞車會產生粉塵的問題，3人於是一起構思創新的機車煞車集塵系統，構件包含HEPA濾心、強力磁鐵與外加風扇的集塵盒。

針對有效性，他說，經過實路測試，整體在5微米大小粉塵顆粒情況下，可以有效的過濾69%粉塵；且在0.5微米大小的粉塵情況下，可以過濾29%粉塵。

關於造價，他告訴中央社記者，扣除3D列印，約新台幣690元。模組化落實度方面，學生還無此概念，但說明可裝在碟煞上，不過雨天狀況還要騎車測試。記者進一步提問，是否想申請專利、技轉、創業，或跟廠商合作讓產品更趨成熟推進量產上市；學生說，有機會願意。

大專組優等之一的空軍航空技術學院軍事氣象系團隊，則設計具備空氣品質監測告警系統的環保斗笠，並實際參與遶境，宣導民眾了解燒紙錢、放鞭炮對空氣的負面影響。

沈志修說，此活動不是只為了比賽，願意協助有潛力的研發市場化，對空品改善產生作用，且這次中央大學的作品頗成熟、成本不高，有落實可能；其次，也希望教育部運用其展場館全國展出獲獎作品，激發更多學生投入創意研發。

這次高中組特優由國立苗栗高中的團隊「空品實驗室」榮獲，其已在YouTube建立同名頻道，蒐集多數人有興趣的空品問題設計實驗拍攝上傳播放，讓人注意到易被忽略的污染，截至決選已上傳9支影片，幫助更多人了解空品知識。優等之一的中央大學附屬中壢高中的「無印良品」團隊，則測試影印機逸散碳粉問題，並加裝濾網改善。

此外，沈志修也說，樂見很多作品生活化、實用性高，他自己來自雲林，發現有有斗南高中鎖定雲林濁水溪河川揚塵、吃飯攪沙問題進行分析，找出乾季、颱風、大陸冷高壓都是肇因，有利擬定對策因應，很感動。

中央大學 團隊

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