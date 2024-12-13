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影／Taiwan tech hub掛牌 台大竹北校區推創新創業計畫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台灣大學推動新型創新創業計畫，在竹北校區設立「Taiwan tech hub」創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影
台灣大學推動新型創新創業計畫，在竹北校區設立「Taiwan tech hub」創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影

台灣大學竹北校區設立「Taiwan tech hub」北部辦公室，推動新型創新創業計畫，並宣布將分階段投入18億元興建多棟科研大樓，校長陳文章訂目標要將科研成果應用於培育人才及吸引創業，新竹縣長楊文科敦促台大要說到做到「若做不到，我也很難跟新竹縣的鄉親交代」。

陳文章表示，台大辦理新型創新創業的目標是將學校的科研成果實際應用於創業，打造創業全生態系，因竹北校區具備4大優勢，包含致力於前瞻研究與培育高科技人才、串聯地緣產學資源共同研發與合作、整合政府資源打造科技產業核心基地、推動創新創業學程促進校園創業生態發展。

台大預計投入18億元以上建設竹北校區，將分為3期計畫，第一期將建次世代智慧立體國土資訊中心及會館暨生活服務設施，第二期為前瞻聯合研發大樓及NTU Tech科技創研大樓，第三期設智慧醫療大樓及半導體量子中心大樓，最快明年國土資訊中心就會先動工，預估總投資金額將達百億元以上。

國發會主委劉鏡清表示，政府希望透過產業發展帶動人民薪資成長，行政院已拍板6大區域旗艦計畫，其中最早啟動、最完整的正是桃竹苗大矽谷計畫，除了產業園區，還要搭配生活圈建立，解決居住、教育、交通等問題，並透過高等教育提供研發量能帶動產業。

陳文章指出，AI、半導體、智慧醫療、量子電腦、淨零碳排科技將是接下來發展重點，台大將新設半導體晶片創業學程、智慧醫療創業學程及新科枝創業短期學分班等作為配套，同時成立台大創業投資管顧公司，推動校友創投基金，目前已獲得民間企業及政府投資10億元，將作為投資新創團隊的資金。

Taiwan tech hub將先使用台大竹北校區碧禎館，後續國土資訊中心完工後，一部分也將作為Taiwan tech hub使用。

楊文科表示，Taiwan tech hub南北基地分別設在台南沙崙及新竹竹北，期待台大竹北校區能成為台灣AI新創基地。

不過他也強調，期望台大能照計畫「說到做到」，因為台大過去曾因竹北校區設校進度緩慢，讓新竹縣府也飽受民意壓力，痛斥台大是「最大的詐騙集團」，雖然他也很質疑台大的執行效率，但希望竹北校區能在陳文章的規畫及出色的行政能力執行下，盡快動工。

台大竹北校區目前僅興建碧禎館一棟校舍，其餘校地仍處於閒置狀態。記者巫鴻瑋／攝影
台大竹北校區目前僅興建碧禎館一棟校舍，其餘校地仍處於閒置狀態。記者巫鴻瑋／攝影
Taiwan tech hub已在台大竹北校區掛牌，將作為北部的新科技創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影
Taiwan tech hub已在台大竹北校區掛牌，將作為北部的新科技創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影
Taiwan tech hub已在台大竹北校區掛牌，將作為北部的新科技創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影
Taiwan tech hub已在台大竹北校區掛牌，將作為北部的新科技創新創業基地。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科、國發會主委劉鏡清、台大校長陳文章（左至右）共同見證台大推創新創業計畫。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科、國發會主委劉鏡清、台大校長陳文章（左至右）共同見證台大推創新創業計畫。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員蔡蕥鍹（右）向台大主秘王大銘（左）表達地方訴求，再次希望台大能協助地方解決中等教育就學量能不足問題。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員蔡蕥鍹（右）向台大主秘王大銘（左）表達地方訴求，再次希望台大能協助地方解決中等教育就學量能不足問題。記者巫鴻瑋／攝影

創業 台大 竹北

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