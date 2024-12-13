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國際任務構想競賽預賽 中央大學團隊提案奪第一

中央社／ 台北13日電

中央大學太空科學與工程系學生組成的團隊，在南非舉行的第9屆國際任務構想競賽預賽中，以「多衛星掩星法進行月球電離層量測與全球導航衛星系統技術評估」拿下第1名。

國際任務構想競賽預賽（PreMIC9）由國際大學太空工程聯盟主辦，鼓勵全球學生提出創新的小型衛星應用構想。第9屆的主題，要求設計基於月球軌道的小型立方衛星任務，參賽者須結合創意與技術，應對未來月球探索需求。

中央大學今天發布新聞稿，奪下預賽第1名的團隊包括太空系碩士班學生張以侑、田宇修、尤紹宇、龍潔，以及大學部學生蔡志群、陳睿廷，專長涵蓋衛星姿態控制、熱控設計與軌道模擬等多個關鍵領域。而曾在第5屆競賽獲得第1名的博士後研究員段儀，則在團隊背後貢獻經驗，協助優化提案內容。

參賽過程中，中央大學團隊克服多項挑戰，包括在月球特殊的重力場環境下設計穩定軌道，並在不同系統需求間找到最佳平衡。張以侑、田宇修更是前往南非，以精準的報告與流利的英文表達，成功說服評審，擊敗來自世界各地的參賽者奪下第1名。

中央大學太空系主任張起維表示，這次競賽不僅是一次技術挑戰，更是一場綜合能力的檢驗。團隊已取得2025年在東京舉行的正式比賽參賽資格，計劃進一步完善提案內容，迎接更高層次的挑戰。

團隊 太空 衛星

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