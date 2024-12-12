國北教大實踐轉型正義 頒予政治受難者畢業證書

國立台北教育大學為實踐轉型正義，於本月9日及11日舉辦兩場儀式，將名譽畢業證書頒給5名政治受難者或其家人代表，彌補他們未能完成的學業。

北教大今天發布新聞稿，戰後初期的台灣省立台北師範學校（國北教大前身，以下簡稱台北師範），擁有公費入學和就業保障，吸引許多優秀學子報考。然而在白色恐怖時期，許多學生因涉入案件，被迫中斷學業。

近期頒贈名譽畢業證書的名單中，范榮枝、劉鄹昱（已逝）、徐代德（已逝）因遭遇政治事件，未能順利畢業；蔡焜霖（已逝）考取台北師範後，卻因過往遭遇政治事件的紀錄未能順利入學；陳孟和（已逝）在藝術科就讀一學期後，規畫前往中國讀書遭逮捕。

國北教大透過調查研究瞭解案件發生經過，並經由當事人與家屬的訴說，瞭解每名政治受難者獨特的學業經歷、家庭背景。

國北教大校長陳慶和表示，透過簡單肅穆的名譽畢業證書頒贈儀式，彰顯人權的價值，同時表達對歷史、生命的尊重與包容，期望大家記取歷史教訓，共同締造永續的和平。

徐代德的妻子涂貴美在典禮中致詞提到，這份畢業證書已經讓他們等了70年，感謝校方願意為他們平反，完成徐代德生前的未竟之事。

蔡焜霖的妻子曾就讀台北師範，兒子和女兒幼時就讀北教附小。他的兒子蔡炎龍有感而發地說，藉由這次儀式，終於讓他們全家與國北教大真正串聯在一起，並圓了他父親在世時的遺憾。