中正大學攜手慈濟合作 為學生爭取醫療實習及研究機會
中正大學今與慈濟慈善事業基金會、大林慈濟醫院及慈濟大學簽署合作備忘錄，兩校四方將建立校際交流、教師合聘、研究發展及圖書與資訊資源共享，慈濟醫院則提供技術資源、儀器設備共享，在醫療與教學研究雙向支援，共同培育人才。
中正大學校長蔡少正、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、大林慈濟醫院院長賴寧生及慈濟大學校長劉怡均今天簽署合作備忘錄，未來四方將合作推動學術研究，以及公益實踐的創新結合，開創學界、醫界及慈善界多贏合作局面。
中正大學表示，與慈濟慈善基金會合作將以互惠原則推動慈善生命教育、國際青年交流、實踐課程及數位科技教育等計畫，結合行動方案深入落實，實現資源共享、優勢互補，共同培養具跨域合作能力、全球視野、慈悲心與國際競爭力的優秀人才。
在慈濟大學方面，雙方將針對校際交流、教師合聘、研究發展及圖書與資訊資源共享等4大面向交流合作；而與大林慈濟醫院合作則聚焦於技術資源、儀器設備共享，以及醫療與教學研究雙向支援，並攜手爭取外部資源，盼提升雲嘉地區醫療與教育水準。
蔡少正指出，未來將提升中正大學學術研究與實務應用成果，讓學生有更多機會參與慈善與醫療相關實習與研究，將課堂所學轉化為服務社會行動力。顏博文表示，此次與中正大學簽約，不僅是雙方合作重要里程碑，更盼為社會帶來深遠影響。
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