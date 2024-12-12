最高獎金5萬 國研院智慧機械競賽鼓勵學生學習與自造

為鼓勵對智慧機械有興趣的大專院校生挑戰創意和動手實作的能力，國研院儀科中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會將於明年3月15日舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），即日起至明年3月3日開放報名，最高獎金達5萬元。

國研院指出，產品製造過程需要經過多項程序操作才得以完成，速率是產線關鍵指標之一，產線中的分揀配貨流程若能使用自動化作業，更能提高產線效能、減輕人力負擔。本次「國研盃智慧機械競賽」主題為自動分揀機器人設計競賽，競賽項目包括括「設計競賽」（Student Design Competition）與「演講競賽」（Old Guard Oral Presentation Competition）。

國研院表示，「設計競賽」參照美國機械工程師學會所訂定之競賽主題及規則設立，2025年的題目為「機器人挑戰未來產線全能MVP （Assembly Line Sorting and Packaging）」，參賽者需設計出一款可以準確分類混和了6種不同尺寸及材質、共計40單位的圓珠，並快速地載送到6個指定包裝站的機器人。考驗參賽者對精密機械構造的設計與製作能力，甚至可能會應用到機器視覺等AI深度學習軟硬體技術。

而「演講競賽」的演講題目則不限，機械相關即可，全程需以英文演講。比賽評審重點在於學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，或是個人在學期間的研究成果發表，國研院儀科中心期許能藉此機會提升學生於國際場合發表演說的能力。