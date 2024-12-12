曾推動1事卸任仍參與 管中閔：我那任校長工作也就值了

台灣大學前校長管中閔在臉書分享，他前天參加台大D School 舉辦的探索學習年終分享會，即使卸任校長以後，依然會盡量參與分享會，他表示，推動了「未來大學」，他那任校長工作也就值了。

管中閔表示，探索學習為他在台大校長任內推動的「未來大學」中重要的一環，讓學生以gap year方式在台灣或境外探索新的學習或發展機會，也讓有些學生有機會暫停，重新認識自己，也找到重新出發的起點。 這些分享會我都盡量參與，卸任後依然，使他有機會了解參與學生的探索經驗，也更認識學生對教育的期待和需求。

他說，課程總探長告訴他，每次聽分享時都很感動。他說的確如此，而且因為推動了「未來大學」，「我那任校長工作也就值了」。