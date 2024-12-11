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海大教授何龍生前助清寒學生 家人延續遺志已270人受惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，受獎學生代表獻上感謝冊，由已故何龍教授的兒子何其偉代表收下。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，受獎學生代表獻上感謝冊，由已故何龍教授的兒子何其偉代表收下。圖／海大提供

國立台灣海洋大學已故的首任訓導主任何龍，捐出積蓄及退休金幫助海大清寒學子完成學業，家人2011年捐出500萬元設立「何龍教授紀念獎學金」。學校今天頒發獎學金，何龍的兒子何慰祖、何其偉出席，延續父母的遺願。

海大表示，何龍是海大1953年創校（台灣省立海事專科學校）的首任訓導主任，畢生奉獻台灣海事教育，在校服務超過30年，為學校發展奠定根基。何龍辭世前立下遺願，將所有積蓄及退休金捐贈海大，支持更多清寒學子圓夢。

2011年，何龍遺孀何鄔梅與子女捐出500萬元，設立「何龍教授紀念獎學金」，期望永續照顧海大清寒優秀學生完成學業。海大今天舉辦獎學金頒發儀式，共有10名學生各獲頒1萬元獎學金，累計至今已有270名學生受惠。

海大校長許泰文校說，何龍生前貢獻專業培育人才，更把愛心廣播海洋大學，讓許多學生因獲得獎學金更能專注學業，實踐夢想。他期望獲得獎學金的學生，能以何龍教授與師母何鄔梅女士為榜樣，日後有餘力回饋母校，幫助學弟妹，延續這份精神。

何龍的兒子何慰祖、何其偉今天到海大頒發獎學金，何其偉表示，他的父親早年在上海求學時，為了生活，每晚在紡織工廠工作，深知清寒學生的艱辛。幸虧後來有教授給予機會擔任助教，才讓他順利完成學業。

何其偉說，他的父親生前念茲在茲就是希望海大的清寒學子，都可以順利完成學業，他的母親過世前也有交代。這次捐款算是完成父母的遺願，祝福海大未來發展順利，學子們能順利實現自己的夢想。

海大通訊與導航工程學系碩士班李姓學生代表受獎者致感謝詞，其他同學們也一一表達對何龍教授及家人的感激之情，感謝他們為海大學生提供支持與幫助，承諾將努力學習，未來回饋社會與母校。

國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，海大校長許泰文（左）致贈感謝狀，由已故何龍教授的兒子何其偉代表接受。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，海大校長許泰文（左）致贈感謝狀，由已故何龍教授的兒子何其偉代表接受。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何其偉頒發獎學金給學生。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何其偉頒發獎學金給學生。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何其偉祝福海大未來發展順利。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何其偉祝福海大未來發展順利。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何慰祖頒發獎學金給學生。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，已故何龍的兒子何慰祖頒發獎學金給學生。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，受獎學生表達對何龍教授及家人的感激之情。圖／海大提供
國立海洋大學今天舉辦「何龍教授紀念獎學金」頒發儀式，受獎學生表達對何龍教授及家人的感激之情。圖／海大提供

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