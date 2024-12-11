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高雄大學、友達光電簽署MOU 將成立都市碳匯中心

中央社／ 高雄11日電

國立高雄大學與友達光電公司簽署產學合作備忘錄，未來將共推技術開發、人才培訓及產學合作，設置校園能源管理系統、成立都市碳匯（研究）中心。

高雄大學今天發布新聞稿表示，校長陳啓仁、友達光電副總經理林恬宇10日簽署產學合作備忘錄。陳啓仁表示，高大2017年將「SDGs」融入校務治理核心，2018年起提報永續報告書，2022年起啟動「全校溫室氣體盤查」並完成查證，響應「2050淨零排放（net zero 2050）」國家政策，展現大學社會責任。

林恬宇說，友達努力多角化經營，響應政府政策、跨足綠能領域，投入能源轉型與減碳行動，從內部提升能源效率、導入再生能源，到外部參與綠色供應鏈合作，已形成一套系統化的永續發展策略。

根據高大、友達產學合作備忘錄，未來除了促進雙方在技術開發、人才培訓及產學合作等深入交流，未來也將設置校園能源管理系統、成立都市碳匯（研究）中心，並與建築學系建置零碳建築示範實驗室，共同推動台灣再生能源及淨零建築目標的實現。

林恬宇也以「能源轉型的挑戰與機會」為題演講，他表示，「能源轉型」是一個多層面的變革過程，目標是從傳統化石燃料轉向以可再生能源為核心的永續能源系統。尤其台灣高度依賴進口能源，如何有效提升能源自給率，並平衡經濟成長與環境保護，是能源轉型中的重大課題。

林恬宇指出，截至2023年，全球在能源轉型上的投資已高達1.8兆美元，其中再生能源、電動運具及電網系統的投入為主要關鍵。再生能源並非能源轉型的唯一解決方案，電網的韌性與儲能技術也需同步發展以支撐（再生能源）供應。

林恬宇強調，因應能源轉型，全球供應鏈正在重新配置，企業對碳足跡的要求日益嚴格，對能源密集型產業帶來壓力，但同時也催生出創新和綠色經濟的新機會；推動能源轉型需仰賴政府政策、社會共識及民間資本的投入，以歐洲和日本的成功經驗為例，皆是政府透過政策引導民間投資。

再生能源 永續 碳建築

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