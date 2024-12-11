明新科大雷射轉印原民圖騰文創 部落產業獲助力

明新科技大學USR（大學社會責任）計畫今天辦成果展，有學生將原住民服飾、圖騰透過電腦繪圖，以雷射雕刻技術轉印呈現在文創商品，為部落注入創生能量，也發展經濟收入。

明新科技大學USR計畫今天在校內舉辦成果展，代理校長林啓瑞致詞表示，盼透過設計連結地方需求的課程，師生共同解決問題，也輔導在地產業永續發展。

半導體學院副院長蘇東興告訴中央社記者，他是原民文化結合數位科技的創生應用計畫主持人，培訓學生蕭永鈞、黃梓恩、温晟世等人成為計畫助教，並深入原民部落協助發展文創與觀光。

蘇東興說，為宣揚原住民文化，他帶領學生以電腦製圖劃出例如賽夏族各式圖騰，並連結雷射雕刻技術，可將圖騰轉印於杯子、網版等文創物品，導入科技藝術量能。

他指出，此外也透過3D（立體）列印技術，以雷射雕刻完整呈現泰雅族織布技藝與紋面文化，並打印出泰雅族的3D原住民人偶，成為精緻文創商品，助經濟發展。

蕭永鈞接受中央社記者訪問時表示，透過雷雕技術能大幅縮短過去傳統網版製作時間，而網版同樣可用絹印等方式印到帆布袋等，讓民眾可深入認識原民文化，另轉化傳統文物也可應用成為可販售的數位藏品或文創品，為部落注入創生能量。