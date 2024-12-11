元宇宙打拳擊！北科大跨校合作獲電腦動畫展評審特別獎

北科大互動設計系與金展創意共同開發「元宇宙拳擊」（Metapunch）及其觀賽系統Metapunch X，獲2024年SIGGRAPH電腦動畫展DCEXPO評審特別獎（DCEXPO Jury’s Special Prize），不僅創下台灣首度獲得此獎的紀錄，11月更受邀於日本國際廣播電視設備展（Inter BEE）亮相。

北科大表示，Metapunch X是由北科大互動系副教授韓秉軒、清大運動科學系教授邱文信、國北教大數資系教授周建興，共同指導北科大XR Lab團隊8位學生，並與金展創意產學合作，聯手開發的創新電競運動科技，專為XR環境中的多螢幕觀賽設計，為「新現代五項科技運動會」項目之一。

「元宇宙拳擊」的賽事場景設定為超市，拳靶體現於苦瓜鱷魚、榴槤刺蝟、青椒狐狸、紅蘿蔔兔子、茄子雞等6種角色，玩家只要瞄準虛擬世界裡的拳靶，透過出拳釋放壓力。VR觸覺手套可量測反應時間、出拳速度、拳擊力道三項數據，拳套在競賽中化為叉子跟湯匙。韓秉軒解釋，「如果小孩不敢吃苦瓜，就用拳頭打它，類似吃掉它的意思。」他說，希望「元宇宙拳擊」協助青少年釋放壓力，「運動科技不只有服務專業選手，更可以服務大眾，我們希望優化互動體驗，提升民眾參與感。」

該團隊也曾針對職業拳擊手開發可移動機器人系統MovableBag+，而此次的創新開發「元宇宙拳擊」則採用定靶模式，使拳擊跳脫專業訓練的框架，擴大為老少咸宜的紓壓運動，更新增觀眾視角，提供360度全景直播，支援手機裝置與VR-HMD，讓觀眾能全方位沉浸於多元宇宙的觀賽體驗。

韓秉軒說明，原本的可移動訓練系統成本較高，改為「不會逃」的拳靶後，成本降為原本的六分之一，同時一台電腦可搭配多達四台VR眼鏡，方便玩家、觀眾同時參與。隨著運動科技進步，目前VR眼鏡已增設前置鏡頭，真實、虛擬世界並存眼前，亦有助提升運動紓壓的安全性。