文大攜韓國中央圖書館合作 韓文藏書將逾2萬冊

中國文化大學今年成為韓國國立中央圖書館的第35所海外合作機構，也是首所海外合作的大學，將獲得韓國書籍捐贈，未來文大圖書館韓文藏書總量有望突破2萬冊。

中國文化大學發布新聞稿指出，今天在文化大學圖書館舉行「韓國資料室」啟用典禮，由文化大學校長王子奇與駐台北韓國代表部代表李殷鎬共同主持，文大韓文系全體師生與會，一同見證這個台韓文化交流的重要時刻。

文化大學入選「2024年海外韓國資料室支援計畫」，將獲得韓國國立中央圖書館捐贈逾2000冊的韓國書籍及相關設施支持，未來5年支援書籍將超過3000冊；加上現有韓文書館藏逾1.9萬冊，未來文大圖書館韓文藏書將逾2萬冊，成為台灣首屈一指的韓國文學專藏圖書館。

王子奇表示，文化大學自創校以來，秉持創辦人張其昀與韓國深厚友誼的精神，設立韓國語文系，成為台灣韓語教育的核心；文化大學很榮幸成為韓國資料室的承接單位，未來將積極扮演台韓交流的橋梁，推動兩國間的學術與文化合作。

李殷鎬提到，文化大學成為韓國中央圖書館第35座韓國資料室的設置地，是台韓文化交流的重要里程碑；該計畫自2007年啟動，已在全球多地設置資料室，致力推廣韓國文化並促進多元的國際理解與研究，希望文化大學的韓國資料室，能成為推動台韓學界交流以及促進兩國人民相互理解的中心樞紐。

文化大學指出，韓國資料室將於啟用後正式對全校師生開放，未來還將舉辦多項文化交流活動，包括韓國文化講座、韓文書展及學術座談，深化台韓合作與文化交流，開啟更多可能性。