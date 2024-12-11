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跨校開發元宇宙拳擊 獲電腦動畫展評審特別獎

中央社／ 台北11日電

北科大跨校團隊產學合作，開發「元宇宙拳擊」及觀賽系統，獲得2024年SIGGRAPH電腦動畫展DCEXPO評審特別獎，也是台灣首度獲此獎，並受邀在日本國際廣播電視設備展亮相。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大互動系副教授韓秉軒、清大運動科學系教授邱文信、國立台北教育大學數學暨資訊教育系教授周建興，共同指導北科大XR Lab團隊的8名學生，並與金展創意產學合作，聯手開發創新電競運動科技，專為XR環境打造多螢幕觀賽設計。

北科大表示，跨校團隊產學合作開發「元宇宙拳擊」（Metapunch）及其觀賽系統Metapunch X，榮獲2024年SIGGRAPH電腦動畫展DCEXPO評審特別獎，是台灣首度獲得此獎，11月還受邀於日本國際廣播電視設備展亮相。

賽事場景設定為超市，拳靶體現苦瓜鱷魚、榴槤刺蝟等6種角色，玩家只要瞄準虛擬世界裡的拳靶，透過出拳釋放壓力，VR觸覺手套就可量測反應時間、出拳速度、拳擊力道等數據，拳套在競賽中會化為叉子跟湯匙，就像小孩不敢吃苦瓜，就用拳頭打它，類似吃掉它的意思。

團隊開發的元宇宙拳擊採用定靶模式，跳脫專業訓練框架，擴大為老少咸宜的紓壓運動，更新增觀眾視角，提供360度全景直播，支援手機裝置與VR頭戴顯示裝置，讓觀眾能全方位沉浸於觀賽體驗。

韓秉軒提到，原本的可移動訓練系統成本較高，改為「不會逃」的拳靶後，成本降為1/6，1台電腦可搭配4台VR眼鏡，方便玩家、觀眾同時參與；隨著運動科技進步，目前VR眼鏡已增設前置鏡頭，元宇宙拳擊也希望協助青少年釋放壓力，並提升運動紓壓的安全性。

北科大表示，目前Metapunch X已於運動中心、飯店等場所提供民眾體驗，團隊也陸續接獲學校機關洽詢，未來盼擴展到各縣市；Metapunch X借助機器人技術、IT新科技，創造跨年齡、跨性別、跨種族的運動方式，與日本超人運動協會宗旨不謀而合，團隊正申請成為該協會的競技項目之一。

X 團隊 運動

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