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大葉大學學府路人行道完工 師生參與鋪面設計

中央社／ 彰化11日電

彰化縣大村鄉學府路是通往大葉大學主要道路，因無人行道加上蜿蜒老舊，常發生交通事故，縣府近日已完成新設人行道，由學校師生設計鋪面，落實與民參與。

彰化縣政府爭取前瞻計畫經費補助，從學府路的山腳路起至大葉大學門口周邊新設人行道770公尺，改善3處路口，並將人孔蓋下地，今年6月中開工，近日完工。

大葉大學今天發布新聞稿指出，過去學府路沒有人行道，加上屬坡地地形，有蜿蜒與老舊等問題，感謝彰化縣政府協助改善學府路及其支線的交通安全。

設計學系助理教授賴建源說，人行道圖標設計以大葉大學校園常見的白鶺鴒和校花金針花為主軸，結合永續發展目標多樣性理念，展現大村鄉自然魅力及教育文化。

賴建源提及，設計團隊進行提案時，特別參考施工單位提供的塗料顏色與施工尺寸限制，透過設計傳遞綠色成長、社區健康與環境保護價值，象徵大村鄉在未來發展中有無限可能。

校長方文昌表示，學府路是師生每天必經主要道路，此次全面提升道路品質，為當地居民與學生提供更安全、更舒適通行環境；透過改善計劃讓師生參與公共設施設計，除增進學生與地方連結，更將設計實際應用在道路工程。

人行道

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