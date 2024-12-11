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東京威力科創機器人大賽 虎尾科大「暑假睡學校」隊勇奪總冠軍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2024東京威力科創機器人大賽圓滿結束。圖/東京威力科創提供
2024東京威力科創機器人大賽圓滿結束。圖/東京威力科創提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron (TEL) 台灣子公司─東京威力科創，連續九年舉辦「東京威力科創機器人大賽 / TEL Robot Combat」，祭出高額獎金吸引來自全台大專院校學生組隊參賽。歷時超過半年的精心準備與激烈選拔，晉級總決賽的27隊實力堅強，齊聚高雄駁二特區大勇倉庫一較高下。在熱血沸騰的競爭中，來自虎尾科技大學的「暑假睡學校」隊精采的表現點燃現場氣氛，擊敗眾多強敵勇奪總冠軍，成功抱走獎金10萬元。

東京威力科創機器人大賽延續「飛盤」比賽主軸，各隊的大型機器人設計縝密，精準的飛盤投擲技巧讓觀眾目不暇給，特別是在下半場的「終極爭霸戰」中，各支隊伍激烈交鋒，在進攻的同時，更需在防禦上展現過人的策略克敵制勝！本次賽事最終由虎尾科大的「暑假睡學校」隊獲得總冠軍殊榮；亞軍與季軍分別由臺北科技大學的「吃飯好時機」隊及「NTUT_統編戰士」隊成功摘下；宜蘭大學的「針鋒相對 一事吳辰」隊奪得「TEL特別獎」，他們在賽場上的團隊默契表現、積極態度及運動家精神贏得了評審們的一致青睞。「創意技術獎」特優由中原大學的「小新不小心」隊獲得，獎勵他們在成果報告及影片製作的用心。

東京威力科創總裁張天豪表示：「TEL重視科技人才的培育，我們每年的賽事都會持續變化，鼓勵選手發揮創造力，因應未來半導體產業及AI時代的新挑戰，為進入職場做好充分準備。也希望藉由機器人大賽，強化學生團隊精神與創新思維，提升下一世代人才的競爭力。」

每年舉辦的機器人大賽，已成為東京威力科創的一大亮點。公司不僅專注於半導體產業的技術創新和優質的技術服務，同時也積極投入人才培育的實踐，積極響應政府相關政策，加強產學合作。透過機器人大賽，東京威力科創希望培養出具備全球視野及多元能力的人才，進一步增進企業的永續經營，為社會的發展作出貢獻。近期公司也如火如荼啟動北中南大規模的人才招募，12月除在台中及台南舉辦招募會，更將前進中正、中山、逢甲、虎尾等知名大學舉辦校園企業說明會，歡迎具多元背景的求職者及新鮮人把握機會

下半場終極爭霸戰，兩組強隊激烈搶分。圖/東京威力科創提供
下半場終極爭霸戰，兩組強隊激烈搶分。圖/東京威力科創提供

半導體 東京 機器人

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