研發新式薄膜式核酸感測器 台灣元智大學奪亞洲新創競賽第一

美國頂尖理工大學喬治亞理工日前舉辦「全球科技戰略與人才發展」高峰論壇暨首屆「亞洲創新創意競賽」，決賽入圍學生團隊包括來自越南、馬來西亞及Universiti Tenaga Nasional 、台灣元智大學4校團隊，元智大學為唯一晉級總決賽的台灣代表隊伍，以研發實力與創新能力奪得第一名殊榮。

2024「亞洲創新創意競賽」由美國喬治亞理工學院旗下的「人與技術研究院」主辦，讓來自亞洲各地的頂尖學生團隊的創新解決方案進行競賽。

元智大學團隊成功研發出一款創新的薄膜式核酸感測器，團隊成員包括生物科技與工程研究所碩士生陳家尉，電機學院學生Ngoc-Ngan Dao與Ngo-My-Uyen Nguyen，及化材系郭許宏碩士，在化材系教授孫一明與博士林以楠指導下，展現跨領域合作的卓越成果。

孫一明指出，此技術結合了美國聖母大學教授張學嘉所開發的微流體遺傳核酸檢測技術，融合元智大學化材系教授張幼珍與生技所教授黃麗芬的研發成果，並運用3D列印技術製作微流體生物晶片。

團隊開發出具量產潛力的原位合成均質薄膜感測元件，透過設計多種檢測探針，該感測器能精準檢測目標基因片段，提供快速、高效且具成本效益的疾病檢測解決方案。

這項突破性的技術不僅展現元智大學在生醫跨科技領域的研發實力，也為未來疾病診斷提供嶄新的可能性。

孫一明表示，隨著人們健康意識提高及老年人口比例增加，使新式薄膜式核酸感測器成為具有發展潛力的產業，而Membrane Biosensor新穎薄膜式核酸感測器是革新診斷系統，可解決檢測資源不足、醫療資源無法共享的現況，降低疾病的傳播力。