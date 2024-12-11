學生會遭偷拍校方施壓撤文？陽明交大：出於保護學生

國立陽明交通大學北投校區學生會辦公室遭爆長期被偷拍、側錄學生對話，甚至拍到學生於辦公室內更衣、親密行為等私密畫面，對此，學生會曾透過平台發布聲明，但又稱遭校方施壓下架。校方今天則表示，全案已進入法律程序，且該案涉及性平事件，是基於保護學生不違法的立場，和外界所傳的施壓有出入。

陽明交大學生會幹部日前檢視公用電腦發現一隱藏資料夾，內含逾1600個側錄影片檔，學生會辦公室內的對話全都遭錄，就連學生在辦公室內更衣、男女學生親密互動也被拍下。

事後學生通報校安中心並報警，11月由警方到場搜索，隨即在辦公室搜出密錄器等設備。學生會隨即透過官方IG貼出聲明，表示學生會長期遭竊聽，公開譴責，也呼籲學生留意出入安全，但該聲明不久即遭刪除，學生則質疑是校方於背後施壓。

陽明交大主任秘書蔡金吾今天回應，全案已由警方調查中，學校靜待調查結果。要求學生會撤下聲明，主要是考量該案已經進入法律調查程序，警方也告知不要外傳相關資料以免妨礙調查，且該案涉及性平事件，學校是基於保護學生的立場、提醒避免違法，跟外傳的施壓一說有出入。

蔡金吾也表示，待警方調查完畢後，學校也會基於調查結果根據校規給予涉事學生懲處，也希望未來學生社團、活動場地規範能進一步優化，讓事情圓滿落幕。