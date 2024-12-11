清大整併中華大學設科技園區 退休教授嘆陽明交大慘輸

清華大學校務會議昨全票通過整併中華大學案，將打造「清華²科技園區」，雙方預計明年3月前共同完成整併計畫書，4月底前報請教育部核准。陽明交大退休教授林健正感嘆，清大掌握了關鍵發展策略，陽明交大顯然遭逢挫敗，失去重要的戰場。

中華大學是最鄰近新竹科園學區的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益，清大將在此設立「清華²科技園區」，在半導體學院院長林本堅的帶領下，半導體學院將首先進駐，其他既有及新設的院、系、所與創新育成中心也將視發展需要延伸至新校區。

此外，「清華²科技園區」也將對準國發會「桃竹苗大矽谷推動方案」，開展國家核心戰略產學合作及人才培育；整合國衛院等公部門研究動能、鏈結竹科企業，構建產學技轉平台，形成半導體聚落；提供國內外新創企業研發空間，規劃國際大廠進駐竹科路徑，吸引外資來台設立研發中心、聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。

「兩所大學交手後，交大慘輸」，林健正分析，當初台北政經學院成立時，同時找上交大與清大，中華大學整併案也同時找上交大與清大。台北政經學院廣發英雄帖，交大表示無意願，陽明交大要把中華大學當做長照基地，讓中華大學覺得「若要做長照，那麼我們自己就可以做，何必假手陽明交大？」

林健正點出，清大台北校區規畫為台北政經學院的發展基地，中華大學校區規畫成為國家重點領域產學合作及人才培育的科技園區。清大掌握了關鍵發展策略，而順利地取得這兩項資源。陽明交大顯然遭逢挫敗，失去重要的戰場。

林健正表示，台北政經學院創辦案、新竹教育大學合併案與中華大學整併案都是在清大校長帶領之下，克服萬般困難，精心擘畫，打出絕佳的好牌。在交大把廁所整修得美侖美奐時，清大正在南校區興建美術館、文史館、教育學院、藝術學院，「雙方格局立見高下，我就覺得交大已經輸了！」