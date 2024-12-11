永信李天德卓越醫藥科技獎揭曉 高醫大校長余明隆、校友謝清河獲獎

心與肝是人體中兩大重要臟器，高雄醫學大學校長余明隆與高醫大校友中研院研究員謝清河，分別投入心肝醫學治療研究，獲得第20屆永信李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」，2人研究成果結合臨床造福許多病患。

高醫大指出，余明隆的研究「應用病毒學與藥物基因體學於慢性C型肝炎抗病毒藥物個別化治療之轉譯醫學研究及資源導向治療之C型肝炎精準醫學研究」有極大突破，目前結合新一代藥物，成功發展出「C肝微根除」策略，在臨床引用受肯定，亦對全球醫藥科技發展、國民健康有實質貢獻。

中研院特聘研究員謝清河則深耕心血管疾病與再生醫學研究，在缺血性心血管疾病研究上，證明利用幹細胞可以修復受損的心肌，發展奈米水膠結合內皮生長因子，用以提升注射幹細胞到心臟後的存活率，領導台灣iPS幹細胞聯盟研發臨床細胞治療技術，為心肌梗塞患者帶來治療契機，也推動台灣再生醫學的國際地位。

高醫大表示，余明隆及謝清河都是高醫大「學術類」傑出校友，2人都是優秀醫師科學家，學術研究表現優異，也都致力於將研究成果轉譯為有效的臨床治療藥物與技術，造福社會大眾。