QS世界大學永續發展排名 台大全球躍升20名「亞洲第4」

英國高等教育調查機構QS今天發布2025年世界大學永續發展排名，台灣以台灣大學的成績最佳，在全球排名第74、在亞洲排名第4。

台大去年全球排名第94，此次上升20名。

在台灣排名前10的台灣大學院校依序為台大、成功大學（世界排名第174）、陽明交通大學（世界排名第257）、台灣師範大學（世界排名第348）、中山大學（世界排名第364）、中央大學（世界排名第502）、台北科技大學（世界排名第531）、清華大學（世界排名第557）、高雄科技大學（世界排名第569）、台灣科技大學（世界排名第572）。

根據QS提供的資料，台灣此次有40所大學院校獲納入排名。QS副總裁索特（Ben Sowter）指出，台灣的大學院校在「環境教育」（EnvironmentalEducation）、「就業能力與成果」（Employability andOutcomes）等兩項評比指標表現亮眼，但在「平等」（Equality）、「環境研究」（EnvironmentalResearch）以及「健康與福祉」（Health andWellbeing）等3項指標仍有進步空間。

這是QS第3次發布世界大學永續發展排名，此次總計有來自107個國家地區、超過1740所大學院校獲納入排名。評比分3大面向：環境影響（EnvironmentalImpact）、社會影響（Social Impact）、治理（Governance）；3大面向之下並分別有「環境研究」、「就業能力與成果」、「透明度與決策」等細項評比指標。

QS的資料顯示，亞洲地區總計有6所大學院校進入世界前100名，其中以東京大學排名最高，為世界第44。

此外，中國雖然有114所大學院校獲納入世界排行榜，數量為全球第2多，卻沒有任何一所中國的大學院校進入世界前100名。

根據QS的2025年世界大學永續發展排名，全球前10強依序是排名第1的加拿大多倫多大學、排名第2的瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、並列第3的瑞典隆德大學（Lund University）和美國加州大學柏克萊分校、並列第5的英國倫敦大學學院（UCL）和加拿大英屬哥倫比亞大學、並列第7的英國倫敦帝國學院和愛丁堡大學，以及並列第9的英國曼徹斯特大學和澳洲墨爾本大學。