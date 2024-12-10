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清華校務會議通過整併中華大學 估114年交計畫書

中央社／ 竹市10日電
清大校務會議10日全票通過整併案，宣布將與中華大學接續討論整併具體規畫。圖／聯合報系資料照片
清大校務會議10日全票通過整併案，宣布將與中華大學接續討論整併具體規畫。圖／聯合報系資料照片

國立清華大學校務會議今通過整併中華大學意向案，2校將討論整併具體規劃，預計明年向教育部提計畫書，未來擬在中華大學校地設立「清華（平方）科技園區」推動研究與教學。

清大發布新聞稿指出，整併中華大學意向案已在上個月校務發展委員會討論，並經全票通過，依校內程序送交今天召開的校務會議討論通過。校務會議的組成包括100多名教師、職員及學生代表。

清大表示，中華大學是最鄰近新竹科園學區的私立大學，地理條件優越，清華將在此設立「清華（平方）科技園區」，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展有正面助益。

對此，中華大學透過文字表示，建議2校盡快籌組整併推動委員會與工作小組，希望114年3月前共同完成整併計畫書，經雙方校務會議及中華大學董事會通過後，於明年4月底前報請教育部核准。

中華大學指出，整併案是由中華大學先停招，現有學生原校原地畢業後停辦，接續將校產及土地全數捐給清華大學。

中華大學表示，有鑑於114學年度第1學期各學院碩博士班學生已開始報到，加上大學各種入學管道的招生簡章已定案、發布，為維護權益，中華大學114年第1學期繼續招生，預計最快於114年第2學期停招。

教育部 清大 清華大學

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