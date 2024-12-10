確定整併進清大 中華大學最快114學年第2學期停招

清華大學先前傳出欲整併私立中華大學，清大校務會議今全票通過整併案，宣布將與中華大學接續討論整併具體規畫。中華大學也表示誠摯地歡迎，希望於明年3月前共同完成整併計畫書，4月底前報請教育部核准，預計最快於114學年第2學期停招。

清大說明，中華大學是最鄰近新竹科園學區的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。清大將在此設立「清華²科技園區」，華平方象徵清華與中華合力培育人才與研究發展的願景。

「誠摯地歡迎」中華大學回應，並建議2校盡快籌組整併推動委員會與工作小組，希望於明年3月前共同完成整併計畫書，經雙方校務會議及中華大學董事會通過後，於明年4月底前報請教育部核准。由於教育部對公私整併的方式表達支持，中華大學對於通過整併案抱持信心。

中華大學表示，整併案是由中華大學先停招，現有學生原校原地畢業後，中華大學正式停辦，接續將校產及土地全數捐給清華大學。

中華大學說明，因114學年度第1學期各學院碩博士班學生已經開始報到，加上大學各種入學管道的招生簡章已定案、發布，為了維護眾多考生權益，中華大學決定114年第1學期繼續招生，並預計最快於114年第2學期停招。