台師大設客語、韓國學中心 推語言認證研發教材

長期致力語言發展的台師大文學院，於這學期成立客語與客家文化教學研究中心、韓國學研究中心，未來推動客家文化研究與客語認證，並開設韓國學相關課程和研發教材。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，在客家委員會及韓國教育部補助的計畫支持下，台師大成立院級的客語與客家文化教學研究中心、韓國學研究中心，並於今天舉行揭牌典禮。

台師大表示，客語中心的成立宗旨為彰顯學校在客語教育與客家文化領域展開深耕的決心，透過整合文學院、進修推廣學院、師資培育學院、國文學系、英語學系及地理學系等等單位，打造結合學術研究、師資培育與課程開發的跨領域平台。

客語中心目標是促進客語及客家文化的教學與研究，培育專業師資、豐富教學資源，並積極推動客語認證制度，未來將致力提供學生更多元、深入的客語學習機會，培養對客家文化的理解與尊重，並推動客語在社會各界的應用與推廣，台師大文學院也於113學年新設客語學程，積極爭取校外經費挹注。

另外，台師大也成立韓國學研究中心，在以大學生為對象的韓國學業務中，針對韓語能力較高者，舉辦到韓國實地參訪的工作坊，針對韓語能力較低者，則與在台灣參與韓國學研究的大學合作舉辦聯合工作坊和K-Café（韓語聊天室）。

為鼓勵論文投稿及出版，韓國學研究中心也將針對研究生和學者提供學業獎助金及研究補助金；另外，將派遣韓語教師（助理）為國高中提供到校輔導、舉辦韓國文化節，未來也將規劃及開設韓國學相關課程，研發韓國學教材。

台師大校方提到，文學院客語中心及韓國學研究中心的成立，將有助於客語及韓語學程在教學與研究方面的進一步發展，並提供修課學生更多資源，除了增加學生未來職涯的利器，也對於台師大在本土認同與國際連結的目標做出貢獻。