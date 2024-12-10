增加學習資源 台師大成立院級客語、韓國學中心

國立台灣師範大學今天表示，文學院於本學期在客家委員會及韓國教育部補助的計畫支援下，成立院級的客語與客家文化教學研究中心及韓國學研究中心，並於今日舉行揭牌典禮，台師大表示，文學院客語中心及韓國學研究中心的成立也可提供兩個學程，有助於學生修課並發展在地認同、國際連結。

台師大表示，韓國學研究中心成立宗旨為統整校內進行的各項韓國學相關業務，如針對韓語能力較高者，舉辦到韓國實地參訪的工作坊，而針對韓語能力較低者，可與在台灣參與韓國學研究的大學，舉辦相關的聯合工作坊和K-Café韓語聊天室。

另外，台師大也表示，中心也鼓勵研究生、學者出版，並由中心提供學業獎助金及研究補助金。另針對一般民眾，中心也能派遣韓語教師，到國高中提供到校輔導和文化節體驗。

針對客語中心，台師大也說明，希望透過整合文學院、進修推廣學院、師資培育學院、國文學系、英語學系及地理學系等多個單位，打造結合學術研究、師資培育與課程開發的跨領域平台。促進客語及客家文化的教學與研究，培育專業師資，豐富教學資源，並積極推動客語認證制度。

台師大也說，希望透過設置中心，提供學生更多元、深入的客語學習機會，並推動客語在社會各界的應用與推廣，以實踐文化多元與語言平等的價值。