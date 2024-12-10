嘉大研發節能車獲肯定 車廠贈實驗車提升技術

嘉義大學機械與能源工程學系特聘教授張烔堡投入車輛節能與空調空氣品質研究工作，成果獲國內汽車大廠肯定，為落實產學合作精神，車廠贈送實驗車1輛供嘉大機械系教學研究使用，以提升汽車工業技術研發能力及培育人才。

張烔堡表示，嘉大機械系鼓勵學生從學習中探究、提出創新研究構想，進行跨領域合作與國際學術交流。嘉大機械系的教授群在車輛與能源工程領域貢獻卓著，早年即指導學生並領先國內各頂尖大學率先成立省油車、學生方程式賽車團隊，培養學生實務動手能力，且屢獲國內外各大獎項。

他表示，近10年配合嘉大研究與教學並重的特色，開始進行車輛與能源相關的學術研究，例如，汽車室內空氣品質與空調耗能及駕駛安全之關係研究、電動車用冷暖除溼空調系統之性能研究及電動車整合型節能熱管理系統研發等，10餘年來每年均獲得國科會研究計畫補助，爭取非常多的外部經費與資源投入學生的教學與研究工作，學生的研究成果也屢獲國內重要學術獎項，包括SAE中華民國自動機工程學會「優秀論文獎」、台灣冷凍空調學會「大學專題獎」與「工程論文獎」、國科會能源學門「大專生創作獎」等殊榮，充分展現嘉大在車輛與能源工程領域的教學成果與創新研發能力。

張烔堡研究成果獲汽車大廠中華汽車工業股份有限公司肯定，為落實產學合作精神，中華汽車特別贈送Zinger實驗車1輛供嘉大機械系教學研究使用。

贈車儀式由嘉大機械系系主任林肇民特聘教授與中華汽車車輛測試部部長張秀鴻共同主持，車輛測試研究中心（ARTC）董事朱陳興率團觀禮，產學研三方共同參與此次盛會，為國內車輛工程領域產學研三方合作開啟新的一頁。嘉大表示，藉由此次合作，也印證嘉大在兼顧學術與技術研究及教學並重的理念引導下，已成為國內優秀的綜合大學之一。將本著研究創新與教學並重的方向持續發展，整合產學研三方為我國機械與能源相關工程領域開創新局。