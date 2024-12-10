氣候危機攝影展分享減碳案例 文大號召關注永續

「氣候危機攝影展」近日在文化大學登場，呈現全球在減碳與永續行動上的創新案例，盼喚起大家對環境與永續發展的重視，並藉由「募集好點子」等互動增添趣味與參與感。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，由願景工程基金會與台灣青年永續發展協會共同主辦的「氣候危機攝影展」，旨在提升青年學子對氣候變遷與永續發展的關注與參與，該展覽於12月9日在文化大學大恩館開幕，展期至12月20日。

展覽內容涵蓋全民徵件及新聞報導的精選攝影作品，並呈現全球在減碳與永續行動上的創新案例，讓參觀者一窺各國有趣且具啟發性的實踐；活動還設有「募集好點子」與「線上氣候星座測驗」，藉由互動方式激勵參觀者分享氣候行動想法，增添趣味與參與感。

文化大學永續發展暨校務研究中心主任高旭繁表示，中心自2023年成立以來，致力於推動環境教育與校務永續發展，出版的兩期永續報告書更廣受關注；他認為，青年學子的參與是永續行動的關鍵，期待透過此次展覽啟發更多人投身永續發展，為地球的未來貢獻心力。

文化大學學務長李亦君提到，此次活動的主辦單位與協辦單位中，不少成員為文化大學校友，充分展現文化人對永續議題的熱忱，未來學務處也將持續支持校內社團，將永續目標融入多元活動中，深化永續教育。

文化大學學生會副理事長官柏佑也分享近期氣候異常對校園生活的影響，尤其是颱風山陀兒與康芮帶來的破壞，「氣候危機並非遙遠的議題，而是與生活息息相關的現實挑戰」，希望透過展覽為學生注入新的思考與行動力，共同應對氣候變遷帶來的課題。