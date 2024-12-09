隈研吾獲頒文大名譽博士 暢談「負建築」與自然共生

日本知名建築師隈研吾今天獲頒文化大學名譽博士學位，他也分享「負建築」理念，強調人與自然的和諧共存，將規畫設計視角從建築本體延伸至人類活動的整體場域。

中國文化大學發布新聞稿指出，為表彰隈研吾在建築藝術與研究領域的卓越成就，肯定其多年推動以人為本、順應自然的建築理念，以及促進東西文化交流的貢獻，文化大學今天頒授隈研吾名譽工學博士學位。

文化大學校長王子奇致詞時表示，隈研吾是日本頂尖且國際知名的建築大師，設計理念深刻影響現代建築美學，並以結合自然與文化的設計風格聞名；其建築作品充滿溫馨感，且積極探索取代混凝土及鋼鐵的新建材，在後工業社會中開創全新建築設計方向，極具時代意義。

在頒授儀式後，隈研吾也透過「華岡大講堂」，分享其建築理念。他提到，亞洲建築設計正日益受到全球關注，設計師們善於融合傳統文化與現代技術，創造出具有深刻文化意涵的建築作品。

隈研吾透過著名的「小型建築」設計案例，強調小型結構不僅實現自然共生的美學，也為永續發展提供重要靈感，這些建築既是功能空間，也是提升社區生活品質的重要推動力；另外，透過產學合作模式不僅能為建築設計帶來新靈感，也增強學生對全球議題的理解。

隈研吾也分享「負建築」理念，提倡人與自然的和諧共存，將規畫設計視角從建築本體延伸至人類活動的整體場域，展現更全面的思考模式。

文大都市計劃與開發管理系副教授陳維斌指出，台灣當前許多規畫設計過於強調建築師的個人風格與意識，忽略對整體環境的尊重與融入，導致設計可能脫離場地脈絡，難以回應環境與使用者需求。隈研吾帶來的理念與課題，對全校師生的教學發展具有重要參考價值。

隈研吾畢業於日本東京大學，他提出的「負建築」創新理念，在國際間贏得廣泛讚譽，在台灣的代表作品包括台北「白石畫廊」、新竹「風檐」、新埔「王禪老祖廟」、台中勤美術館、花蓮星巴克洄瀾門市等。