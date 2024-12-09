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AI浪潮來襲 東海EMBA：中高階主管返校進修趨勢強勁
AI新經濟時代快速崛起，中高階主管掀起進修風，東海大學EMBA透露，確實從今年參加說明會的人數創新高，可看見這個趨勢。管理學院院長王凱立表示，未來競爭越來越強烈，唯有強化自身所學，才能在職場轉型有所突破。
根據英國《金融時報》報導，EMBA課程需求持續高漲，越來越多高階主管將EMBA學位視為職場升級或創業的跳板，尤其54歲以上的畢業生，超過四成在畢業三年內創立了自己的企業。
東海大學管理學院院長王凱立說，EMBA的價值不只是知識的傳遞，更是幫助學員打造解決問題的能力。東海大學今年的課程設計特別結合產業需求與學員期待，不論是在企業決策、團隊領導，還是不動產經營。
他更透露，從參加說明會的人數增加來看，他看到AI 時代下的新經濟趨勢，就是帶動另一波學習浪潮。
王凱立指出，東海大學EMBA自90年代成立至今，致力培養中部高階人才，目前已具有CEO組、企業菁英周間組、企業菁英周末組、企業二代組，並全新推出不動產經營管理組；東海EMBA今年更邀請富邦集團董事長蔡明忠擔任講座教授，以及友達光電董事長彭双浪、佳世達董事長陳其宏、台積電副總裁何麗梅、巨大董事長杜綉珍等業界翹楚持續授課，以優勢的課程規劃與師資陣容，提供進修管道。
EMBA主任李成指出，希望學員透過東海EMBA，能不斷挑戰自我、跨越職場的限制。今年特別新增不動產經營管理組，回應市場的迫切需求，從政策洞察到資產配置，幫助學員掌握未來的經營方向。同時，CEO組與菁英組持續在領導力、創新思維等方面為學員提供多元學習。
李成透露，東海EMBA首場說明會邀請全國動物醫院的執行長陳道杰和大龍棧餐飲事業股份有限公司董事長鄭璧彬到場分享，現場吸引超過200名中高階主管到場聆聽，2025年1月5日將舉行第二場說明會。
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