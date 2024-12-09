AI浪潮來襲 東海EMBA：中高階主管返校進修趨勢強勁

AI新經濟時代快速崛起，中高階主管掀起進修風，東海大學EMBA透露，確實從今年參加說明會的人數創新高，可看見這個趨勢。管理學院院長王凱立表示，未來競爭越來越強烈，唯有強化自身所學，才能在職場轉型有所突破。

根據英國《金融時報》報導，EMBA課程需求持續高漲，越來越多高階主管將EMBA學位視為職場升級或創業的跳板，尤其54歲以上的畢業生，超過四成在畢業三年內創立了自己的企業。

東海大學管理學院院長王凱立說，EMBA的價值不只是知識的傳遞，更是幫助學員打造解決問題的能力。東海大學今年的課程設計特別結合產業需求與學員期待，不論是在企業決策、團隊領導，還是不動產經營。

他更透露，從參加說明會的人數增加來看，他看到AI 時代下的新經濟趨勢，就是帶動另一波學習浪潮。

王凱立指出，東海大學EMBA自90年代成立至今，致力培養中部高階人才，目前已具有CEO組、企業菁英周間組、企業菁英周末組、企業二代組，並全新推出不動產經營管理組；東海EMBA今年更邀請富邦集團董事長蔡明忠擔任講座教授，以及友達光電董事長彭双浪、佳世達董事長陳其宏、台積電副總裁何麗梅、巨大董事長杜綉珍等業界翹楚持續授課，以優勢的課程規劃與師資陣容，提供進修管道。

EMBA主任李成指出，希望學員透過東海EMBA，能不斷挑戰自我、跨越職場的限制。今年特別新增不動產經營管理組，回應市場的迫切需求，從政策洞察到資產配置，幫助學員掌握未來的經營方向。同時，CEO組與菁英組持續在領導力、創新思維等方面為學員提供多元學習。