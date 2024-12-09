教部「2024志向世界特展」 中正大學泰北服務獲優等

教育部日前舉辦「志向世界-2024青年海外志工特展暨績優團隊交流分享會」，中正大學國際志工隊展現泰北服務成果，在百餘支參與隊伍中脫穎而出，榮獲「需求評估與對應方案」類別優等。

中正大學今天發布新聞稿表示，今年8月1日至20日，中正大學國際志工隊8名學生在通識中心助理教授李洸楚帶領下，前往泰國清萊府漂排中興中學，展開語文教學與文化交流活動，並深入造訪當地7所華語學校，針對教學開發、數位學習等進行深度交流。

志工隊服務內容涵蓋朗讀、演說、閱讀、寫作及正音等華語課程，共吸引當地華校150餘名學生參與課程；另外，有220多名學生投入文化交流課程，活動形式包括布袋戲偶製作、神獸燈籠手作等，充分交流台灣文化。

此外，志工隊捐贈由華碩文教基金會提供的15台再生筆記型電腦與2台投影機，改善當地教學資源匱乏現況，並攜手近50名華校教師，共同探討數位學習發展未來方向。

中正大學表示，志工隊針對泰北地區的教材開發、數位學習環境及教師進修需求提供教育服務，獲教育部肯定，榮獲志向世界特展「需求評估與對應方案」類別優等。

中正大學強調，此次志工活動由中正大學通識教育中心與清江學習中心跨單位合作，並獲得教育部青年發展署、僑務委員會、嘉義市福添福基金會等支持；長義閣掌中劇團、故宮南院及台灣玩具圖書館協會亦提供文化素材與志工訓練，助力志工隊透過創意方式與當地學生互動。

中正大學校長蔡少正表示，志工服務展現的不僅是青年熱忱，更是社會實踐力量，期待未來能持續深化數位學習應用，實現永續發展目標。